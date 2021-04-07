Украинцы переходят на безналичные расчеты

В Украине в течение 2020 года продолжали увеличиваться безналичные платежи с использованием платежных карт. При этом количество бесконтактных оплат и операций с использованием NFC-технологии почти удвоилось в торговой сети.
Об этом говорится в отчете НБУ по оверсайту инфраструктур финансового рынка за прошлый год.
Так, количество безналичных платежей за прошлый год выросло на 25,1% до 5 211,2 млн шт. (86,9% от общего количества), а сумма — на 22,8% и достигла 2 208,7 грн (55,8% от общей суммы операций по картам).
Инфографика: НБУ
По сумме безналичных операций с использованием платежных карт превалировали переводы с карты на карту (42,8%), их количество составляло 12,6%.
В то же время почти половину количества безналичных операций с использованием платежных карт (49,8%) проведено в торговой сети, их сумма составляла 26,9% всех безналичных операций. По сравнению с 2019 годом расчеты в торговой сети выросли на 21,8% по количеству и 15,9% по сумме.
Более половины этих операций (56,8% количества, 57,0% суммы) — операции с использованием технологии бесконтактной оплаты и NFC-технологии.
Инфографика: НБУ
В целом операции с использованием технологии бесконтактной оплаты и NFC-технологии превышают операции с физическим считыванием платежной карты. Так, операции в торговой сети с физическим считыванием платежной карты по сравнению с 2019 годом уменьшились на 17,6% по количеству и 22,3% по сумме.
В то же время операции с использованием технологии бесконтактной оплаты и NFC-технологии за этот период выросли на 91,5% по количеству и 84,2% по сумме.
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