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Немецкие экологи подали иск в суд против строительства «Северного потока-2»

Немецкие экологи подали иск в суд против строительства «Северного потока-2»

Германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) потребовала от суда Гамбурга отменить решение Федерального морского и гидрографического агентства (BSH). Ранее регулятор выдал разрешение на строительство «Северного потока-2» в водах Германии.

Об этом сообщается на сайте DUH.

DUH считает незаконным одобрение дальнейшего строительства «Северного потока-2».

Как отмечается в сообщении, регулятор игнорирует климатические последствия, а также отрицает влияние на морских птиц из-за устаревших данных.

Кроме того, в DUH уверены в ненужности «Северного потока-2» для Германии.

В частности в 2020 году правительство Германии утвердило оценку будущего потребления газа, согласно которому оно сократится на 8% с 2020 по 2030 год и на целых 43% с 2020 по 2040 год.

«Германии не нужен мегапровод, производящий 100 миллионов тонн CO2 в год», — говорится в сообщении.

По материалам РБК-Украина
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