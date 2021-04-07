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Чехи обновили кроссовер Skoda Kodiaq впервые за пять лет

Почти через пять лет после выпуска своей первой модели в линейке кроссоверов Skoda представила обновленную версию Kodiaq. Автопроизводитель сделал его дизайн еще более выразительным, усовершенствовав также аэродинамику автомобиля.

Теперь он будет стандартно оснащаться Full LED оптикой и опционально – матричными фарами и эргономичными вентилируемыми сиденьями. В Украине автомобиль будет предлагаться в комплектациях Ambition, Style, L&K и SPORTLINE, он будет доступен для заказа с июля 2021 года.

Автомобиль получил эффектную переднюю часть «хищника» с более вертикальной решеткой радиатора. Фары стали тоньше прежнего, и в сочетании с расположенными ниже светодиодными фонарями (для топовых комплектаций – в виде отдельного светодиодного модуля) создают новый узнаваемый световой силуэт.

Skoda Kodiaq оснащается светодиодными фарами, но впервые в комплектацию L&K войдут Full LED матричные фары, которые также будут доступны в качестве опции для остальных комплектаций. Новые легкосплавные диски в размере до 20 дюймов еще больше усиливают динамичный и впечатляющий вид автомобиля.

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По материалам ITC.ua
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