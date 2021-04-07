Раде рекомендовали принять постановление о снижении цены на электроэнергию

Энергетический комитет ВР рекомендовал парламенту принять проект постановления о принятии неотложных мер с целью снижения цены на электроэнергию и тарифов на услуги распределения природного газа.
Об этом сообщается на сайте Рады.
Члены комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг на своем заседании 13 апреля обсудили три проекта постановлений, которые парламент должен рассмотреть на внеочередном заседании.
Документом предлагают рекомендовать Кабмину безотлагательно, в течение трех календарных дней со дня вступления в силу постановления, утвердить фиксированные цены (тарифы) на электроэнергию для бытовых потребителей, определенных в Приложении 3 к Положению о возложении ПСО на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии.
Что именно предлагают:
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