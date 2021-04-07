Раде рекомендовали принять постановление о снижении цены на электроэнергию

Энергетический комитет ВР рекомендовал парламенту принять проект постановления о принятии неотложных мер с целью снижения цены на электроэнергию и тарифов на услуги распределения природного газа.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Члены комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг на своем заседании 13 апреля обсудили три проекта постановлений, которые парламент должен рассмотреть на внеочередном заседании.

Документом предлагают рекомендовать Кабмину безотлагательно, в течение трех календарных дней со дня вступления в силу постановления, утвердить фиксированные цены (тарифы) на электроэнергию для бытовых потребителей, определенных в Приложении 3 к Положению о возложении ПСО на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии.

Что именно предлагают:

установить льготную фиксированную цену на электрическую энергию для бытовых потребителей в зависимости от объема потребления, а именно для бытовых потребителей, потребляющих электрическую энергию до 100 кВт/ч в месяц, установить льготную цену на электрическую энергию в размере 0,90 грн за 1 кВт/ч;

установить льготную фиксированную цену на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций, в размере 70 процентов действующего тарифа для соответствующей группы населения;

установить льготную фиксированную цену на электрическую энергию для домов, оборудованных отопительными электроустановками, и негазифицированных домов (за объем потребленный до 3000 кВт/ч по 0,90 грн за 1 кВт/ч);

установить льготную фиксированную цену (тариф) на электрическую энергию для многодетных, приемных семей и домов семейного типа (0,90 грн за 1 кВт/ч);

установить льготную фиксированную цену (тариф) на электрическую энергию для общежитий, которые рассчитываются по общему расчетному средству учета (0,90 грн за 1 кВт/ч).

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫