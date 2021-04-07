«Красных» зон в Украине стало больше: с 15 апреля добавляется Полтавщина

С четверга, 15 апреля, Полтавская область войдет в зону с «красным» уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19.

Об этом написал в Telegram-канале министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Читайте также: С сегодняшнего дня в Украине начинается процесс прививки вакциной от Sinovac

Немчинов сообщил, что сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00:00 минут 15 апреля 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Полтавской области, и применить на территории Полтавской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для „красного“ уровня эпидемической опасности», — написал Немчинов.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫