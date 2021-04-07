Android позаботится, чтобы пользователи чаще смотрели по обе стороны улицы

Компания Google ввела обновление, которое позаботится о том, чтобы пользователи Android чаще смотрели по сторонам во время прогулок.
Об этом сообщает Screen Rant.
Новая функция приложения Digital Wellbeing (Цифровое благополучие) — это предупреждение «Heads Up», что переводится как «Берегись» или дословно «Подними голову».
Система телефона будет определять, когда пользователь уткнулся в смартфон во время ходьбы, и выводить на экран оповещения с предупреждением сосредоточиться на окружении.
Пока обновление распространяется только на устройства Pixel в рамках последнего бета-обновления Digital Wellbeing.
Инструменты Digital Wellbeing могут отслеживать, например, сколько времени пользователи проводят в определенных приложениях, и дают возможность устанавливать ограничения по времени для их использования.
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