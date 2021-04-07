Hyundai представил минивен на 11 пассажиров

Южнокорейская компания Hyundai представила новый автомобиль Staria. Об этом сообщает Yonhap.

По данным компании, клиенты смогут выбрать между 2,2-литровым бензиновым двигателем и 3,5-литровым двигателем на сжиженном газе.

Staria может использоваться как для перевозки пассажиров, так и грузов.



Пассажирская версия будет доступна в трех вариантах, которые, соответственно, рассчитаны на 7, 9 или 11 мест. В то время как грузовая версия рассчитана на 3 или 5 мест.