Hyundai представил минивен на 11 пассажиров

Южнокорейская компания Hyundai представила новый автомобиль Staria. Об этом сообщает Yonhap.
По данным компании, клиенты смогут выбрать между 2,2-литровым бензиновым двигателем и 3,5-литровым двигателем на сжиженном газе.
Staria может использоваться как для перевозки пассажиров, так и грузов.
Пассажирская версия будет доступна в трех вариантах, которые, соответственно, рассчитаны на 7, 9 или 11 мест. В то время как грузовая версия рассчитана на 3 или 5 мест.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев хотят перевести на новый вид газа — СМИПозавчера, 20:00 - 3448 15
Цена на электроэнергию в Украине возрослаПозавчера, 19:00 - 84954 11
Киевлянам транспортный локдаун «стоил» более 80 млн грнВчера, 10:30 - 862 10
План Б без МВФ: советник Зеленского допускает сокращение расходов госбюджетаВчера, 11:15 - 823 9
У Зеленского объяснили, в чем цель налоговой амнистии и зачем это украинцамВчера, 10:13 - 1269 9
Украинцы продают доллары - глава Совета НБУВчера, 12:00 - 6025 1
Сколько стоят частные дома в Киеве и пригороде (инфографика)Вчера, 14:01 - 3793
Европа приостановила закачку газа в свои «подземки»Вчера, 06:44 - 1855
Объемы потребления населением электроэнергии существенно завышены - ЭнергоатомВчера, 11:44 - 1634 2
У Зеленского объяснили, в чем цель налоговой амнистии и зачем это украинцамВчера, 10:13 - 1269 9
В Украине показали новый броневик для армии (видео)Позавчера, 11:58 - 588
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха07.04.2021, 12:10 - 245
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 1098 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 2994 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 2003 6