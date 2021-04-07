Бизнес призвал перевести выдачу спецпропусков в диджитал-формат

Уже завтра, 14 апреля, в Киеве могут продлить действие жестких карантинных ограничений до майских праздников, в связи с чем Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) призывает столичную администрацию перевести бумажные спецпропуска в диджитал-формат.
Причина — сейчас их не хватает для сотрудников критической инфраструктуры, в том числе производителей продуктов питания и аптек. При этом до сих пор остается неясным принцип выдачи таких пропусков: одни предприниматели получают, другие — нет.
«На местные органы власти легла колоссальная нагрузка. Однако, это никоим образом не должно означать, что можно пренебрегать эффективностью работы или же принципами честности и прозрачности в работе», — подчеркнули в ЕБА.
В ассоциации добавили, что некоторым областям удалось выстроить работу должным образом, в частности Николаевской и Львовской.
О том, что решение относительно ужесточенного карантина рассмотрят 14 апреля, накануне сообщил мэр Виталий Кличко. Продлят его действие или нет, будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Киев вошел в жесткий карантин 5 апреля. И изначально планировалось, что до 16 апреля. Общественным транспортом в столице можно пользоваться только владельцам специальных пропусков. Также одновременно нужно предъявить документ об удостоверении личности (паспорт, права) и проездной билет.
Всего раздали 500 тыс. пропусков — сначала 440 тыс. и позже напечатали еще 60 тыс. Однако киевляне жалуются на нехватку документов для представителей ряда сфер, в том числе и медицинской.
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