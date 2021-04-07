Цена газа: Шмыгаль поручил разработать оптимальную модель на рынке

В правительстве обсуждают вариант, при котором теплокоммунэнерго в регионах будут закупать газ летом, что позволит им сэкономить, для предоставления своих услуг во время следующего отопительного сезона. Также профильным ведомствам поручено разработать оптимальную модель работы в рамках рынка газа.

Об этом по итогам отраслевого совещания сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Поручил профильным министерствам и ведомствам разработать оптимальную модель для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа. Также, работаем над концепцией, чтобы города и коммунальные предприятия (ТКЭ) были заинтересованы закупать газ летом по более выгодным ценам и автоматически имели ресурс на следующую зиму», — сообщил Шмыгаль.

По словам премьера, это совещание с представителями Минэнерго, Минфином, НКРЭКУ, НАК «Нафтогаз» была посвящена вопросам обеспечения бесперебойной работы теплоснабжающих организаций и решения долговых проблем, которые накапливались годами.

Справка Finance.ua:

НАК «Нафтогаз Украины» на март установил оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,28 грн за кубометр, что на 8% ниже, чем стоимость газа для теплокоммунэнерго в феврале.

В апреле 2020 года Кабинет Министров Украины продлил возложение на НАК «Нафтогаз Украины» специальных обязательств по продаже природного газа по льготным ценам производителям тепловой энергии до 1 мая 2021 года.

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