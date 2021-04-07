Цена газа: Шмыгаль поручил разработать оптимальную модель на рынке

В правительстве обсуждают вариант, при котором теплокоммунэнерго в регионах будут закупать газ летом, что позволит им сэкономить, для предоставления своих услуг во время следующего отопительного сезона. Также профильным ведомствам поручено разработать оптимальную модель работы в рамках рынка газа.
Об этом по итогам отраслевого совещания сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
«Поручил профильным министерствам и ведомствам разработать оптимальную модель для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа. Также, работаем над концепцией, чтобы города и коммунальные предприятия (ТКЭ) были заинтересованы закупать газ летом по более выгодным ценам и автоматически имели ресурс на следующую зиму», — сообщил Шмыгаль.
По словам премьера, это совещание с представителями Минэнерго, Минфином, НКРЭКУ, НАК «Нафтогаз» была посвящена вопросам обеспечения бесперебойной работы теплоснабжающих организаций и решения долговых проблем, которые накапливались годами.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев хотят перевести на новый вид газа — СМИВчера, 20:00 - 2664 16
План Б без МВФ: советник Зеленского допускает сокращение расходов госбюджета4 ч. назад - 492 5
Киевлянам транспортный локдаун «стоил» более 80 млн грн5 ч. назад - 558 5
Объемы потребления населением электроэнергии существенно завышены - Энергоатом4 ч. назад - 766 4
У Зеленского объяснили, в чем цель налоговой амнистии и зачем это украинцам5 ч. назад - 653 4
Цена на электроэнергию в Украине возрослаВчера, 19:00 - 61107 3
Украинцев хотят перевести на новый вид газа — СМИВчера, 20:00 - 2664 16
Украинцы продают доллары - глава Совета НБУ4 ч. назад - 1629
Топ-20 популярных в марте импортных легковых авто с пробегомВчера, 21:00 - 1301
Сколько ФЛП ІТ-специалистов в Украине (инфографика)Вчера, 16:02 - 1214
В Украине показали новый броневик для армии (видео)Вчера, 11:58 - 477
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха07.04.2021, 12:10 - 238
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 1067 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 2924 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1965 6