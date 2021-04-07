АЗС прекратили снижать цены: сколько стоит бензин

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 13 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем остались на прежнем уровне. Автогаз без изменений.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,71 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 — 28,58 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо — 28,25 гривен за литр (+0,00 гривен), на автогаз — 15,76 гривен за литр (+0,00 гривен).
Министерство экономики Украины не ожидает существенных колебаний цен на топливо. По данным министерства, стоимость стабилизировалась в последние недели.
Напомним, 2 апреля Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали Меморандум о конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворении потребностей потребителей на период карантина. Меморандум должен обеспечить ценовую стабильность на рынке.
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