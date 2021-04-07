Кривой логотип Apple на iPhone повысил стоимость смартфона в разы (фото)

Не всегда брак продукции означает невозможность ее продать. Иногда какие-то особенности в дизайне, которые выходят за рамки принятой технологии, наоборот, привлекают внимание покупателя. Так, iPhone 11 Pro с дефектом логотипа теперь стоит значительно дороже начальной цены.

Apple установила строгие стандарты контроля качества на своем конвейере, чтобы предотвратить производственные ошибки. Однако, это вовсе не означает, что такие ошибки не случаются. В Twitter опубликовали фото iPhone 11 Pro, логотип на задней панели которого нанесено откровенно криво.

Кто купил бракованный iPhone. Смартфоны Apple с таким дефектом встречаются крайне редко – одно устройство из миллиона. Судя по снимкам, логотип Apple смещен вправо от центра, а его левый нижний край располагается чуть ниже, чем правый.

Twitter-аккаунт Internal Archive, который часто публикует изображения прототипов Apple, заявляет, что такой дефект может встречаться даже реже, чем раз на миллион. И этот факт привлекает значительное внимание коллекционеров, для которых такие особенности являются не причиной отказаться от покупки, а наоборот – причиной получить вещь для своей коллекции.

Сначала Internal Archive утверждал, что экземпляр с фото продали в Apple Store за 2700 долларов. Однако издание world of buzz позже написало, что Internal Archive связались с первоначальным владельцем смартфона и тот сообщил, что его еще не продали. В разговоре с world of buzz администратор страницы сказал, что телефон был выставлен на аукционе Yahoo в Японии, но покупателя на него не нашли.

С тех пор администратор связался с владельцем телефона и узнал, что есть третья сторона, которая заинтересована в покупке телефона у владельца.

Телефон был куплен в магазине Apple в Китае, и у владельца есть даже соответствующая серийная коробка, чтобы доказать подлинность,– сказал он.



Продавец теперь просит 4100 долларов. Соглашение, вероятно, уже подтверждено и, по словам Internal Archive, мы скоро можем узнать, кто является покупателем. Как сообщается, это кто-то “очень известный”.

В целом, бракованные продукты Apple достаточно редко покидают стены фабрик, на которых они производятся. Однако, иногда все же попадают в розничные магазины. Калифорнийский техногигант чаще всего без проблем меняет дефектные устройства.