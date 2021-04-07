Китайцы скопировали робопса Spot от Boston Dynamics, но сделали его намного более дешевым

Китайская компания Welian создала робота AlphaDog. Визуально он сильно похож на робота-пса под названием Spot американской компании Boston Dynamics.
Роботизированные животные, построенные с использованием алгоритмов на основе искусственного интеллекта и способны выполнять различные задачи их владельца, в будущем могут стать весьма популярными. Очевидно, что так думают и разработчики китайской компании Welian, которые создали робота-пса AlphaDog.
В конструкции AlphaDog установлены необходимые для работы датчики, которые в сочетании с технологиями искусственного интеллекта позволяют выполнять различные задания. Планируется, что будущие обновления сделают AlphaDog полезным для людей с недостатками зрения, а также придадут лай и возможность выполнения голосовых команд пользователя.
Разработчики отмечают, что AlphaDog способен развивать скорость до 15 километров в час, что делает его одним из самых быстрых роботов, сконструированных сегодня человеком. Он способен сохранять равновесие, когда его толкают, а также может самостоятельно оценивать состояние грунта, чтобы выбирать оптимальный маршрут движения. При подключении к сети связи пятого поколения (5G) робот-пес способен функционировать автономно.
Сейчас AlphaDog продается только на рынке Китая, причем стоит значительно дешевле аналога от Boston Dynamics. Чтобы стать владельцем работа Spot придется потратить примерно 74 500 долларов, тогда как продукт Welian стоит всего 2 400 долларов.
Согласно имеющимся данным, за первый месяц было продано более 1800 экземпляров AlphaDog. По данным компании, чаще всего их покупают разработчики различных устройств и энтузиасты, а также для детей в подарок.
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