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Украина на шесть позиций поднялась в рейтинге паспортов

Украина на шесть позиций поднялась в рейтинге паспортов

Украина поднялась в обновленном рейтинге Индекса паспортов мира на шесть позиций и занимает 35-е место — владельцы украинского паспорта могут путешествовать, в частности, без визы в 136 стран мира.

Рейтинг составляет компания Henley&Partners.

Украина поднялась в рейтинге на шесть позиций и занимает 35-е место с возможностью путешествовать без визы или с визой по прибытии в 136 стран мира. В период с января по март 2021 года Украина заключила безвизовые соглашения с Арубой, Кюрасао, Гренадой, Сен-Мартеном и Карибскими Нидерландами, — указали в компании обновленные данные Индекса паспортов мира на II квартал этого года.

  • Японский паспорт по-прежнему занимает первое место в индексе, которое означает, что японским гражданам открыты границы 193 стран мира, несмотря на действующий запрет на въезд иностранных граждан на территорию Японии.
  • На втором месте — сингапурский паспорт, который открывает возможность для безвизовых путешествий по 192 странам мира.
  • На третьем месте — Германия и Южная Корея (191).

«Общая вакцинация в ряде стран дает надежду на то, что перемещения граждан между странами снова станут обычным явлением», — отметили в компании — составителе рейтинга.

Эксперты указывают: несмотря на то, что после вспышки COVID-19 в индексе было очень мало изменений, некоторые из стран все же продемонстрировали существенные результаты за последнее десятилетие.

Во втором квартале 2021 года Китай поднялся сразу на 22 позиции — с 90-го места с возможностью путешествовать по сорока странам мира до 68-го места и доступом к 77 странам мира.

Еще одна страна, которая показала самые впечатляющие результаты с 2011 года — ОАЭ — переместились с 65-го на 15-е место. ОАЭ ведут активные дипломатические переговоры со странами по всему миру. С паспортом ОАЭ можно путешествовать по 174 направлениям без визы или с визой по прибытии.

Добавим, что в предыдущем рейтинге за І квартал этого года Украина в рейтинге Индекса паспортов мира занимала 41-е место.

По материалам УНН
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