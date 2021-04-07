По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (63,046 млн грн и 59,428 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (62 и 47), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,93−27,94 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 109 активные заявки по доллару на сумму 122,474 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,9500 — 250 000
27,9500 — 80 000
27,9500 — 20 000
27,9350 — 150 000
27,9350 — 77 555
27,9300 — 30 000
27,9300 — 60 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,9000 — 10 000
27,9200 — 20 000
27,9200 — 30 000
27,9300 — 200 000
27,9390 — 20 000
27,9400 — 22 222
27,9400 — 10 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,9643 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,9223 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Банки начали автоматически взыскивать долги с украинцев - OpenDataBotВчера, 12:02 - 7659 36
Фонду соцстрахования не хватает средств от ЕСВВчера, 12:14 - 1030 13
Украинцев хотят перевести на новый вид газа — СМИВчера, 20:00 - 2165 10
Киевлянам транспортный локдаун «стоил» более 80 млн грн2 ч. назад - 260 4
Объемы потребления населением электроэнергии существенно завышены - ЭнергоатомОколо часа назад - 299 3
Цена на электроэнергию в Украине возрослаВчера, 19:00 - 50885 1
Банки снизили ставки на депозиты для населенияВчера, 14:03 - 15196
Украинцев хотят перевести на новый вид газа — СМИВчера, 20:00 - 2165 10
Анкета банка может стать кредитным договором. Как этого избежатьВчера, 13:00 - 1734 3
Топ-20 популярных в марте импортных легковых авто с пробегомВчера, 21:00 - 1202
В Украине показали новый броневик для армии (видео)Вчера, 11:58 - 422
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха07.04.2021, 12:10 - 234
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 1047 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 2887 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1947 6