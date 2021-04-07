Гетманцев пояснил, для какого бизнеса должен действовать налог на выведенный капитал

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что налог на выведенный капитал (НнВК) должен быть реализован в Украине только для бизнеса, который имеет до 200 млн грн операций за год.
Такое мнение Гетманцев высказал в интервью Укринформу.
«НнВК — это программное положение Президента, программное положение нашей партии. Я обнародовал свое видение, потому что я считаю, что проект должен быть реализован в усеченном виде — то есть только для бизнеса, который имеет объем операций за год — до 200 млн грн, по модели Польши. Я считаю, что будет правильно, и нам можно сделать такое в Украине даже по налогу, который (давайте будем откровенны) не доказал своей эффективности ни в одной стране мира», — сказал депутат.
Он добавил, что это предложение не нашло поддержки среди сторонников идеи налога на выведенный капитал в Украине.
«Они считают, что его нужно применять для всех предприятий без исключения, и я вижу в этом откровенный лоббизм крупных корпораций, которые за счет такого подхода могут значительно сэкономить на уплате налога на прибыль предприятий. Я не понимаю, почему мы должны вводить такой механизм, например, для предприятий, которые занимаются добычей руды», — отметил Гетманцев.
По его словам, у идеи НнВК есть как сторонники, так и противники.
«Интересно, но когда мы предложили ввести НнВК для специального режима налогообложения ИТ-компаний „Дія Сіті“, рынок попросил нас оставить НнВК только в качестве опции. Люди посчитали, что он им будет невыгодным. Это то, о чем я говорил раньше. При этом есть очевидные аргументы, которые говорят категорически против введения налога на выведенный капитал», — сказал Гетманцев.
Он привел пример Эстонии, где в 2000-м году был введен налог на выведенный капитал. По информации Гетманцева, введение этого налога в Эстонии не способствовало увеличению ВВП.
«Вопрос — зачем вводить? Говорят об увеличении инвестиций. Это тоже не так. Посмотрите статистику. Анализ аргументов сторонников НнВК говорит о том, что НнВК для них скорее вопрос веры, чем логики. Именно поэтому они настолько агрессивны и с ними так трудно дискутировать. Поэтому НнВК — это программное положение, а обещания надо выполнять. Я предложил свою модель, я буду ее отстаивать. Если коллеги считают, что она является неприемлемой, то пусть сторонники отстаивают свои модели, одновременно предлагая компенсаторы бюджетных потерь от этого эксперимента, а решения принимает в зале большинство», — отметил Гетманцев.
Председатель комитета подтвердил, что Рада бесспорно будет рассматривать соответствующий законопроект, но в усеченном виде. Гетманцев не исключает, что это произойдет в этом году.
Напомним, в мае 2020 года Даниил Гетманцев обнародовал для обсуждения законопроект «О мерах стимулирования экономики Украины и введении налога на выведенный капитал».
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев хотят перевести на новый вид газа — СМИВчера, 20:00 - 2664 16
План Б без МВФ: советник Зеленского допускает сокращение расходов госбюджета4 ч. назад - 492 5
Киевлянам транспортный локдаун «стоил» более 80 млн грн5 ч. назад - 558 5
Объемы потребления населением электроэнергии существенно завышены - Энергоатом4 ч. назад - 766 4
У Зеленского объяснили, в чем цель налоговой амнистии и зачем это украинцам5 ч. назад - 653 4
Цена на электроэнергию в Украине возрослаВчера, 19:00 - 61107 3
Украинцев хотят перевести на новый вид газа — СМИВчера, 20:00 - 2664 16
Украинцы продают доллары - глава Совета НБУ4 ч. назад - 1629
Топ-20 популярных в марте импортных легковых авто с пробегомВчера, 21:00 - 1301
Сколько ФЛП ІТ-специалистов в Украине (инфографика)Вчера, 16:02 - 1214
В Украине показали новый броневик для армии (видео)Вчера, 11:58 - 477
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха07.04.2021, 12:10 - 238
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 1067 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 2924 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1965 6