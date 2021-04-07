Гетманцев пояснил, для какого бизнеса должен действовать налог на выведенный капитал

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что налог на выведенный капитал (НнВК) должен быть реализован в Украине только для бизнеса, который имеет до 200 млн грн операций за год.

Такое мнение Гетманцев высказал в интервью Укринформу.

«НнВК — это программное положение Президента, программное положение нашей партии. Я обнародовал свое видение, потому что я считаю, что проект должен быть реализован в усеченном виде — то есть только для бизнеса, который имеет объем операций за год — до 200 млн грн, по модели Польши. Я считаю, что будет правильно, и нам можно сделать такое в Украине даже по налогу, который (давайте будем откровенны) не доказал своей эффективности ни в одной стране мира», — сказал депутат.

Он добавил, что это предложение не нашло поддержки среди сторонников идеи налога на выведенный капитал в Украине.

«Они считают, что его нужно применять для всех предприятий без исключения, и я вижу в этом откровенный лоббизм крупных корпораций, которые за счет такого подхода могут значительно сэкономить на уплате налога на прибыль предприятий. Я не понимаю, почему мы должны вводить такой механизм, например, для предприятий, которые занимаются добычей руды», — отметил Гетманцев.

По его словам, у идеи НнВК есть как сторонники, так и противники.

«Интересно, но когда мы предложили ввести НнВК для специального режима налогообложения ИТ-компаний „Дія Сіті“, рынок попросил нас оставить НнВК только в качестве опции. Люди посчитали, что он им будет невыгодным. Это то, о чем я говорил раньше. При этом есть очевидные аргументы, которые говорят категорически против введения налога на выведенный капитал», — сказал Гетманцев.

Он привел пример Эстонии, где в 2000-м году был введен налог на выведенный капитал. По информации Гетманцева, введение этого налога в Эстонии не способствовало увеличению ВВП.

«Вопрос — зачем вводить? Говорят об увеличении инвестиций. Это тоже не так. Посмотрите статистику. Анализ аргументов сторонников НнВК говорит о том, что НнВК для них скорее вопрос веры, чем логики. Именно поэтому они настолько агрессивны и с ними так трудно дискутировать. Поэтому НнВК — это программное положение, а обещания надо выполнять. Я предложил свою модель, я буду ее отстаивать. Если коллеги считают, что она является неприемлемой, то пусть сторонники отстаивают свои модели, одновременно предлагая компенсаторы бюджетных потерь от этого эксперимента, а решения принимает в зале большинство», — отметил Гетманцев.

Председатель комитета подтвердил, что Рада бесспорно будет рассматривать соответствующий законопроект, но в усеченном виде. Гетманцев не исключает, что это произойдет в этом году.

Напомним, в мае 2020 года Даниил Гетманцев обнародовал для обсуждения законопроект «О мерах стимулирования экономики Украины и введении налога на выведенный капитал».

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