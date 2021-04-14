Apple работает над «самым амбициозным» проектом в сфере «умного дома»

Apple работает над устройством, которое сочетает в себе телевизионную приставку Apple TV и умную колонку HomePod.
Об этом рассказали осведомленные источники Bloomberg.
Девайс также будет оснащен камерой для общения в формате видеоконференции через подключенный телевизор, отметили собеседники агентства. По их словам, он будет иметь и другие функции, присущие умному дому.
Другие возможности устройства включают стандартные функции приставки Apple TV, такие как просмотр видео или запуск видеоигр, пишет Bloomberg. Колонка позволит воспроизводить музыку и использовать цифрового помощника Siri. Если девайс будет запущен в продажу, это будет самый амбициозный продукт Apple в сфере устройств для умных домов, подчеркивает агентство.
Кроме того, Apple раздумывает над выпуском колонки с тачскрином для конкурирования с Google и Amazon, заявили источники Bloomberg. Этот девайс может совместить в себе iPad и HomePod, а также камеру для видеочатов.
Apple изучала возможность подключения iPad к колонке с помощью механической руки, которая могла бы двигаться вслед за пользователем, который ходит по комнате, пишет агентство. Похожим образом работает устройство Echo Show от Amazon.
Разработка обоих устройств все еще находится на ранних этапах, и Apple может изменить их ключевые функции, подчеркивает Bloomberg.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Через две недели в Украине повысят тарифы на газ: какие будут ценыВчера, 08:31 - 100549 28
Эксперт рассказал о влиянии техосмотра на безопасность дорожного движенияВчера, 18:01 - 417 4
Арест средств на банковских счетах должников: что изменится для самих граждан (инфографика)Вчера, 07:55 - 3022 4
iPhone 13 получит подэкранный сканер отпечатков пальцевВчера, 01:50 - 468 3
Автоматизированный арест средств за долги: каких счетов касаетсяВчера, 21:01 - 626 2
Через две недели в Украине повысят тарифы на газ: какие будут ценыВчера, 08:31 - 100549 28
Проблемные заемщики не будут возвращать долги даже после частичного списанияВчера, 15:32 - 15259 2
На вторичном рынке растут цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры (инфографика)Вчера, 12:04 - 11685
Профессии, о которых вы не слышали: кого ищут украинские работодателиВчера, 08:00 - 4705
Арест средств на банковских счетах должников: что изменится для самих граждан (инфографика)Вчера, 07:55 - 3022 4
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)Позавчера, 11:45 - 229
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)14.04.2021, 10:30 - 3937 1
В Украине показали новый броневик для армии (видео)12.04.2021, 11:58 - 1270
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха07.04.2021, 12:10 - 363
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 1456 2