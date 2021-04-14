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Apple работает над «самым амбициозным» проектом в сфере «умного дома»

Apple работает над «самым амбициозным» проектом в сфере «умного дома»

Apple работает над устройством, которое сочетает в себе телевизионную приставку Apple TV и умную колонку HomePod.

Об этом рассказали осведомленные источники Bloomberg.

Девайс также будет оснащен камерой для общения в формате видеоконференции через подключенный телевизор, отметили собеседники агентства. По их словам, он будет иметь и другие функции, присущие умному дому.

Другие возможности устройства включают стандартные функции приставки Apple TV, такие как просмотр видео или запуск видеоигр, пишет Bloomberg. Колонка позволит воспроизводить музыку и использовать цифрового помощника Siri. Если девайс будет запущен в продажу, это будет самый амбициозный продукт Apple в сфере устройств для умных домов, подчеркивает агентство.

Кроме того, Apple раздумывает над выпуском колонки с тачскрином для конкурирования с Google и Amazon, заявили источники Bloomberg. Этот девайс может совместить в себе iPad и HomePod, а также камеру для видеочатов.

Apple изучала возможность подключения iPad к колонке с помощью механической руки, которая могла бы двигаться вслед за пользователем, который ходит по комнате, пишет агентство. Похожим образом работает устройство Echo Show от Amazon.

Разработка обоих устройств все еще находится на ранних этапах, и Apple может изменить их ключевые функции, подчеркивает Bloomberg.

По материалам Mind
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