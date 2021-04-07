Оштрафованная на миллиард табачная компания выиграла апелляцию

Северный апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу группы Philip Morris International и отменил наложенные в 2019 году штрафы на сумму 1,18 млрд гривень.
Об этом сообщает Finbalance.
Северный апелляционный хозсуд 24 марта удовлетворил апелляционную жалобу ЗАО “Филип Моррис Украина” и ООО “Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн” и отменил решение суда первой инстанции.
Следовательно, суд удовлетворил иск жалобщиков и отменил наложенные на них Антимонопольным комитетом штрафы в 2019 году на общую сумму почти 1,2 млрд грн.
Компании Philip Morris International подали иск о двустороннем инвестиционном арбитраже в связи с несправедливым, по мнению компаний, решением АМКУ оштрафовать компанию по делу “Тедис” за согласованные антиконкурентные действия.
Компания “Филип Моррис Украина” подает апелляционную жалобу на решение АМКУ о взыскании штрафа за антиконкурентные действия, при этом компания оплатит штраф в размере 1,18 млрд грн “исключительно во избежание начисления ежедневной пени с просрочкой оплаты штрафа”.
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