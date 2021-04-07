Межбанк: валютный рынок начнет оживать

Начиная со вторника валютный рынок начнет оживать. После относительной спячки в понедельник — сегодня появится как минимум два фактора, существенно влияющих на поведение участников торгов. Вот они:

Сегодняшний аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ и учетная ставка НБУ. После консультаций с первичными дилерами чиновники внесли коррективы в перечень предлагаемых бумаг и убрали предложение гривневых облигаций на 770 и 1134 дня. Оставили предложение на 500 млн гривен облигаций на 168 дней и без ограничений будут размещать гривневые ОВГЗ на 329 и 588 дней, а также долларовые на 659 дней.

В период с 13 по 15 апреля главная интрига для финансистов — это учетная ставка НБУ. Решение Правления Нацбанка будет оглашено в 14:00 15 апреля. По нашему прогнозу ее повысят как минимум до 7% годовых с действующих 6,5%. Этого ждут и многие местные участники фондового рынка, а также нерезиденты.

Поскольку такие решения приводят к переоценке стоимости портфеля гривневых ОВГЗ — все ждут действий Нацбанка 15-го числа и сегодня по гривне вряд ли будут большие объемы размещения на аукционе. Но предложение долларовых бумаг поможет Минфину Украины показать относительно «красивую» статистику аукциона и это повлияет на поведение валютного рынка. По нашему прогнозу, гривневые бумаги будут размещены в пределах от 8,1% до 11,10% годовых в зависимости от срока, а валютные в пределах 3,7−3,9% годовых;

Начало подготовки клиентов к периоду налоговых платежей и финансирование текущих затрат клиентов. Со вторника бизнес уже начнет готовиться к расчетом с бюджетом. Всем нужна гривна и это активизирует продажу валюты отдельными представителями крупных экспортеров. Со стороны импортеров активными будут покупатели из сегмента торговцев нефтепродуктами и крупные ритейлерские сети. Представители мелкого и среднего бизнеса сегодня «курсовую погоду» не сделают. Но крупные игроки попробуют «качнуть» рынок, чтобы совместно со спекулянтами постараться на этом заработать.

По нашим прогнозам, статистика межбанка во вторник не превысит $ 135−150 млн при совершении до 450−540 сделок.

Уже традиционно — определенное оживление может внести со своими выходами на рынок Ситибанк, но больших объемов операций именно от этого иностранного банка мы сегодня не ожидаем. Даже при спекулятивных атаках на гривну – мы выходов Нацбанка на торги с интервенциями во вторник не ожидаем.

Котировки межбанка, по прогнозам на 13 апреля будут в пределах: доллар — коридор 27,80 — 28,05 грн, евро — коридор 33,05 — 33,40 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 28,00 / 28,01

евро — 33,31 / 33,33

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