Межбанк: валютный рынок начнет оживать

Начиная со вторника валютный рынок начнет оживать. После относительной спячки в понедельник — сегодня появится как минимум два фактора, существенно влияющих на поведение участников торгов. Вот они:
Сегодняшний аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ и учетная ставка НБУ. После консультаций с первичными дилерами чиновники внесли коррективы в перечень предлагаемых бумаг и убрали предложение гривневых облигаций на 770 и 1134 дня. Оставили предложение на 500 млн гривен облигаций на 168 дней и без ограничений будут размещать гривневые ОВГЗ на 329 и 588 дней, а также долларовые на 659 дней.
В период с 13 по 15 апреля главная интрига для финансистов — это учетная ставка НБУ. Решение Правления Нацбанка будет оглашено в 14:00 15 апреля. По нашему прогнозу ее повысят как минимум до 7% годовых с действующих 6,5%. Этого ждут и многие местные участники фондового рынка, а также нерезиденты.
Поскольку такие решения приводят к переоценке стоимости портфеля гривневых ОВГЗ — все ждут действий Нацбанка 15-го числа и сегодня по гривне вряд ли будут большие объемы размещения на аукционе. Но предложение долларовых бумаг поможет Минфину Украины показать относительно «красивую» статистику аукциона и это повлияет на поведение валютного рынка. По нашему прогнозу, гривневые бумаги будут размещены в пределах от 8,1% до 11,10% годовых в зависимости от срока, а валютные в пределах 3,7−3,9% годовых;
Начало подготовки клиентов к периоду налоговых платежей и финансирование текущих затрат клиентов. Со вторника бизнес уже начнет готовиться к расчетом с бюджетом. Всем нужна гривна и это активизирует продажу валюты отдельными представителями крупных экспортеров. Со стороны импортеров активными будут покупатели из сегмента торговцев нефтепродуктами и крупные ритейлерские сети. Представители мелкого и среднего бизнеса сегодня «курсовую погоду» не сделают. Но крупные игроки попробуют «качнуть» рынок, чтобы совместно со спекулянтами постараться на этом заработать.
По нашим прогнозам, статистика межбанка во вторник не превысит $ 135−150 млн при совершении до 450−540 сделок.
Уже традиционно — определенное оживление может внести со своими выходами на рынок Ситибанк, но больших объемов операций именно от этого иностранного банка мы сегодня не ожидаем. Даже при спекулятивных атаках на гривну – мы выходов Нацбанка на торги с интервенциями во вторник не ожидаем.
Котировки межбанка, по прогнозам на 13 апреля будут в пределах: доллар — коридор 27,80 — 28,05 грн, евро — коридор 33,05 — 33,40 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 28,00 / 28,01
евро — 33,31 / 33,33
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Банки начали автоматически взыскивать долги с украинцев - OpenDataBotВчера, 12:02 - 7659 36
Фонду соцстрахования не хватает средств от ЕСВВчера, 12:14 - 1030 13
Украинцев хотят перевести на новый вид газа — СМИВчера, 20:00 - 2165 10
Киевлянам транспортный локдаун «стоил» более 80 млн грн2 ч. назад - 260 4
Объемы потребления населением электроэнергии существенно завышены - ЭнергоатомОколо часа назад - 299 3
Цена на электроэнергию в Украине возрослаВчера, 19:00 - 50885 1
Банки снизили ставки на депозиты для населенияВчера, 14:03 - 15196
Украинцев хотят перевести на новый вид газа — СМИВчера, 20:00 - 2165 10
Анкета банка может стать кредитным договором. Как этого избежатьВчера, 13:00 - 1734 3
Топ-20 популярных в марте импортных легковых авто с пробегомВчера, 21:00 - 1202
В Украине показали новый броневик для армии (видео)Вчера, 11:58 - 418
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха07.04.2021, 12:10 - 234
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 1047 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 2887 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1947 6