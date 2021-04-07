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ПУМБ вместе с Prometheus запускают обучающий курс «Просто про гроші»

ПУМБ вместе с Prometheus запускают обучающий курс «Просто про гроші»

Видеокурс по финансовой грамотности на наибольшей платформе онлайн-обучения в Украине развенчивает самые распространенные мифы про банковскую систему Украины и учит управлять личными финансами.

Курс «Просто про гроші» («Просто о деньгах») от банка ПУМБ и обучающей онлайн-платформы Prometheus создан для тех, кто до сих пор думает, что большинство зарубежных банковских систем лучше украинской; банки время от времени закрываются, поэтому они ненадежные; банк — это сложно и непонятно; хранить деньги в банке невыгодно и небезопасно; кредит — долговая яма из-за скрытых комиссий и непонятных условий; традиционное обслуживание в отделении надежней дистанционного.

Это бесплатный базовый курс по финансовой грамотности, в котором эксперты ПУМБ на понятных примерах объясняют, как удобно, безопасно и выгодно пользоваться банковскими продуктами и услугами, управлять личными финансами.

Во время курса слушатели узнают: как выбрать надежный банк и открыть счет, оформить депозит согласно цели и правильно занимать деньги, избавиться от страха перед кредитами и даже зарабатывать на пользовании кредитной картой, быстро проводить платежи и обезопасить свои средства от мошенников.

«Надеемся этот курс пригодится многим украинцам. Научит экономить, накапливать и приумножать средства. Ставить финансовую цель и достигать ее, используя банковские продукты и услуги. Безопасно, удобно и самостоятельно управлять финансами в дистанционных каналах. Видеть в украинских банках надежных финансовых партнеров», – подчеркнул Сергей Черненко, глава правления ПУМБ.

«Финансовая грамотность — одна из базовых компетенций современного человека, поскольку каждый из нас ежедневно принимает финансовые решения. Обучаясь на этом курсе, слушатели смогут больше узнать о финансах и получить ряд практических советов по эффективному управлению личными средствами», – отметила Виктория Примаченко, соучредительница онлайн-платформы Prometheus.

Кроме видеолекций, подготовлены задания, которые помогут слушателям курса отслеживать свои финансовые привычки, подсчитывать вознаграждение за открытие депозита, определять стоимость и график погашения кредита. В конце каждой темы есть возможность выполнить тестовые задания и проверить свои знания. Для получения сертификата необходимо набрать 60% от общего количества баллов.

Лекторы курса: Дмитрий Дудник, директор департамента продуктов розничного бизнеса; Анастасия Ранчева, начальник управления пассивных продуктов розничного бизнеса; Александра Чепурина, начальник управления кредитных карт.

С сегодняшнего дня курс «Просто о деньгах» («Просто про гроші») доступен на платформе Prometheus. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Чтобы учиться в любом удобном месте и в любое время, загружайте мобильное приложение Prometheus для Android или iOS.

По материалам ПУМБ
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