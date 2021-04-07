«Укрзализныця» отменила часть рейсов на западную Украину: названа причина

Укрзализныця внесла ряд изменений в расписание движения поездов дальнего сообщения. В частности, было отменено несколько рейсов в Западную Украину и запланированы дополнительные рейсы перед летним сезоном, назначение которых будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Уже добавлены в расписание поезда № 77/78 Харьков — Мариуполь, № 119/120 Львов — Запорожье, № 719/720 Харьков — Киев, а также увеличена периодичность курсирования поезда № 19/20 Попасная — Киев (по четным дням недели).

В то же время в связи с низким спросом на перевозки во время карантина, Укрзализныцей принято решение временно отменить несколько рейсов в Западную Украину:

с 13 апреля — № 29/30 Киев — Ужгород (курсировало 6 вагонов из 9 вагонов, населенность на 11−25 апреля — 2%);

с 13 апреля — № 5/6 Ужгород — Херсон (6 вагонов из 10, населенность с 11 по 25 апреля — менее 1%);

с 14 апреля — № 243/244 Киев — Рахов (11 вагонов с 18, населенность с 11 по 25 апреля — 7%)

«Подчеркиваем, что Укрзализныця мониторит пассажиропоток на ежедневной основе и готова мгновенно восстанавливать рейсы в качестве повышения спроса на уже существующие альтернативные маршруты, а также добавлять поезда к майским праздникам и летнему туристическому сезону», — заявили в УЗ.

Также там указали на широкий выбор альтернативных рейсов, в том числе до 15 поездов в день различного класса во львовском направлении, и напомнили, что в случае отмены рейса пассажиру возвращается полная стоимость билета.