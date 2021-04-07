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Украинцы продают доллары - глава Совета НБУ

Украинцы продают доллары - глава Совета НБУ

Обменный курс гривны к доллару США на межбанковском рынке за неделю почти не изменился.

Об этом написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

При этом объем спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков незначительно превышал ее предложение (в среднем на 6,8 млн. США в день), формируясь на форвардном сегменте межбанковского рынка.

На наличном валютном рынке преобладало предложение валюты.

С начала апреля банками было приобретено у населения иностранной валюты на сумму 160 млн. США, за счет безналичных операций с физическими лицами — на сумму 69 млн. США.

«Сглаживание колебаний курса гривны к доллару США осуществлялось за счет операций с валютной позиции банков без участия Национального банка», — добавил он.

Напомним, МВФ дал прогноз курса доллара к гривне до 2026 года:

  • 2021 год — 27,98 грн/доллар (предыдущий прогноз — 28,12 грн/доллар).
  • 2022 год — 27,61 грн/доллар (предыдущий прогноз — 27,96 грн/доллар).
  • 2023 год — 27,59 грн/доллар (предыдущий прогноз — 28,10 грн/доллар).
  • 2024 год — 27,75 грн/доллар (предыдущий прогноз — 28,10 грн/доллар).
  • 2025 год — 27,75 грн/доллар (предыдущий прогноз — 28,10 грн/доллар).
  • 2026 год — 27,75 грн/доллар.

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По материалам Finance.UA
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