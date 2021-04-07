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Объемы потребления населением электроэнергии существенно завышены - Энергоатом

Объемы потребления населением электроэнергии существенно завышены - Энергоатом

ГП «НАЭК «Энергоатом» на примере АО «Харьковоблэнерго» привел доказательства завышения данных об объемах потребления населением электроэнергии.

Об этом сообщается на сайте ГП «НАЭК «Энергоатом».

В компании проанализировали решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая 7 апреля 2021 года наложила штраф в размере 1,7 млн грн на АО «Харьковоблэнерго» за нарушение лицензионных условий хозяйственной деятельности по распределению электроэнергии. По данным регулятора, в октябре 2020 года «Харьковоблэнерго» насчитало 19-ти домохозяйствам избыточные объемы потребления электроэнергии в объеме 11,5 млн кВт-ч.

«Получается, что каждое из таких домохозяйств потребляло по 813,5 кВт-ч каждый час в течение суток каждый день октября прошлого года. „Харьковоблэнерго“ отразило именно такие данные в коммерческом учете, а „Харьковэнергосбыт“ согласился с этими объемами потребления, абсолютно нереалистичными, и отнес их к категории использования бытовыми потребителями», — отметили в НАЭК «Энергоатом».

Как отмечают в компании, именно такие объемы электроэнергии Энергоатом поставил ГП «Гарантированный покупатель» по льготной цене 15 коп. за кВт-час., который в свою очередь передал их «Харьковэнергосбыт».

«Это привело к убыткам НАЭК „Энергоатом“ на сумму более 20 млн грн — только в отношении 19 домохозяйств и только в октябре 2020 года. Понятно, что излишки указанных объемов электроэнергии были использованы не для населения, а перепроданы для коммерческого использования по значительно более высокой цене» — сделали вывод в Энергоатоме.

В связи с указанными фактами, компания намерена обратиться в правоохранительные органы.

«В итоге имеет место недополучение Государственным бюджетом Украины значительной части средств. Компания проинформирует правоохранительные органы о фактах значительного завышения статистики объемов потребления населением электроэнергии», — подчеркивается в сообщении.

По материалам УКРИНФОРМ
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