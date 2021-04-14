Новый тариф на газ: из чего состоит цена «голубого топлива»

До 25 апреля украинские газоснабжающие компании должны объявить новую цену на газ. И год она должна не меняться.
Из чего состоит цена «голубого топлива», рассказал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский в комментарии сайту «Сегодня».
По его словам, первое — это затраты на добычу. На этом этапе цена одного кубического метра газа для государственных компаний составляет 2 гривны 84 копейки. А у частников больше, потому что добывать дороже. Треть украинского газа происходит с Полтавщины.
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Генеральный директор ДТЭК «Нафтогаз» Игорь Щуров рассказывает: «Если говорить о расходах компании ДТЭК „Нафтогаз“, то они состоят из двух частей. Это инвестиционные затраты, в которые входят геолого-разведывательные работы, бурение скважин, ряд инфраструктурных объектов. И есть затраты операционные — это обслуживание скважин, ремонты скважин, это заработные платы людей».
А еще — расходы на транспортировку магистральными газопроводами с места, где голубое топливо добыли, туда, где нам его продают.
«Это заработная плата, ресурсы, материалы, технологический газ и непосредственно прибыль. Тариф на транспортировку по магистральным газопроводам устанавливается регулятором. На сегодняшний день 0,2 грн за один кубометр», — объясняет Максим Белявский.
К стоимости добычи и транспортировки добавляем налог и заработок компаний (у каждой он разный) — получаем тариф на газ. К примеру, те же 6,99, которые наизусть уже выучила вся страна.
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