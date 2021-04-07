С сегодняшнего дня в Украине начинается процесс прививки вакциной от Sinovac

С сегодняшнего дня, 13 апреля, в Украине начинается процесс прививки вакциной Coronavac производства компании Sinovac Biotech.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Читайте также: В МОЗ сообщили, кто закупает для украинцев Pfizer

«Министерство здравоохранения закончило все процессы проверки лабораторного контроля вакцины Coronavac производства компании Sinovac. С сегодняшнего дня начинаем процесс прививки этой вакциной. Украина получила первую партию в объеме 215 000 доз», — сказал министр.

Всего, по словам Степанова, Украиной было законтрактовано 1,9 млн доз этой вакцины.

«Остальные 1,7 млн доз, которые осталось получить по этому контракту, будут поставлены в ближайшее время. Мы рассчитываем на поставку в течение апреля-мая этого года», — отметил он.

Вакцины будут в первую очередь использоваться для маломобильных групп населения, а также людей, которые за ними ухаживают. Также вакцинировать будут педагогов, которые будут участвовать в организации и проведении ВНО.

Еще одна категория — олимпийцы и паралимпийцы, готовящиеся к Олимпиаде в Токио, а также правоохранители — сотрудники Национальной полиции и ВСУ.

Напомним, 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия (215 тыс. доз) из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac.

Специалисты Университета имени Богомольца сообщили, что китайская вакцина CoronaVac имеет эффективность 83%.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫