Правительство разрешило иностранным вузам открывать филиалы в Украине

Иностранные вузы смогут открывать структурные подразделения в Украине. Впрочем, позволят сделать это не всем: вуз во время подачи документов должен входить в один из международных рейтингов.

Кроме того, не смогут открыть филиалы заведения государства-оккупанта. На Правительственном портале уже обнародовали соответствующее постановление Кабмина.

Какие вузы смогут открыть филиалы в Украине.

Студенты в Украине смогут учиться в лучших университетах мира. Ведение образовательной деятельности будет осуществляться на основании разрешения, которое будет выдавать МОН.

“Лучшие мировые практики сферы высшего образования будут реализовываться и в украинских университетах”,– отметил заместитель министра образования и науки Украины по вопросам европейской интеграции Андрей Витренко.

Для получения разрешения вуз должен подать в МОН следующие документы о:

наличии лицензии и других документов разрешительного характера на ведение образовательной деятельности в стране резидентства и документы об аккредитации (признании) образовательных программ;

опыте образования и деятельности территориально обособленных структурных подразделений за рубежом;

цели открытия и видах деятельности территориально обособленного структурного подразделения, деловых отношениях с украинскими партнерами и перспективы развития сотрудничества;

месторасположении территориально обособленного структурного подразделения, которое планируется создать, и запланированном количестве работников, в частности иностранных граждан, которые будут

работать в территориально обособленном структурном подразделении;