Правительство разрешило иностранным вузам открывать филиалы в Украине

Иностранные вузы смогут открывать структурные подразделения в Украине. Впрочем, позволят сделать это не всем: вуз во время подачи документов должен входить в один из международных рейтингов.
Кроме того, не смогут открыть филиалы заведения государства-оккупанта. На Правительственном портале уже обнародовали соответствующее постановление Кабмина.
Какие вузы смогут открыть филиалы в Украине.
Студенты в Украине смогут учиться в лучших университетах мира. Ведение образовательной деятельности будет осуществляться на основании разрешения, которое будет выдавать МОН.
“Лучшие мировые практики сферы высшего образования будут реализовываться и в украинских университетах”,– отметил заместитель министра образования и науки Украины по вопросам европейской интеграции Андрей Витренко.
Для получения разрешения вуз должен подать в МОН следующие документы о:
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