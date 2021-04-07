0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 48 0

PayPal не придет в Украину при сокращении торговых комиссий

PayPal не придет в Украину при сокращении торговых комиссий

В Нацбанке объяснили, как поддержанная группой депутатов инициатива ритейловых сетей ограничить на законодательном уровне эквайринговую комиссию и ставки интерчейнджа повлияет на приход новых игроков в Украину.

«Есть риск того, что если законодательно будет ограничена эквайринговая комиссия, тема прихода PayPal в Украину закроется навсегда. Потому что тогда PayPal работать в Украине просто не будет смысла», — сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Об этом шла речь во время круглого стола «рыночная ставка интерчейндж как альтернатива государственному регулированию», проведенного «Финансовым клубом».

«В последние годы в Украине часто спрашивают, когда уже заработает PayPal. Не будем комментировать, почему PayPal до сих пор не пришел в Украину, а ведь надо понимать, что PayPal — это не просто кошельки электронных денег в долларах США. PayPal — это бизнес, в том числе эквайринговый», — поясняет господин Шабан.

И этот бизнес работает по ставкам, которые выше, чем те, которые предлагают украинские депутаты.

«Посмотрим на тарифы, которые есть у PayPal, в том числе в Европе, где регулируется интерчейндж. Для бизнеса с оборотом до 2 тыс. евро плата за транзакцию составляет 2,49% плюс фиксированная комиссия 0,35 евро и тому подобное. Когда мы говорим об эквайринге, то это не только терминалы „на земле“. Эквайринг — это технологии, программное обеспечение, которые постоянно должны развиваться, модернизироваться. И он нуждается в деньгах», — пояснил топ-менеджер НБУ.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.