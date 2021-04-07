PayPal не придет в Украину при сокращении торговых комиссий

В Нацбанке объяснили, как поддержанная группой депутатов инициатива ритейловых сетей ограничить на законодательном уровне эквайринговую комиссию и ставки интерчейнджа повлияет на приход новых игроков в Украину.

«Есть риск того, что если законодательно будет ограничена эквайринговая комиссия, тема прихода PayPal в Украину закроется навсегда. Потому что тогда PayPal работать в Украине просто не будет смысла», — сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Об этом шла речь во время круглого стола «рыночная ставка интерчейндж как альтернатива государственному регулированию», проведенного «Финансовым клубом».

«В последние годы в Украине часто спрашивают, когда уже заработает PayPal. Не будем комментировать, почему PayPal до сих пор не пришел в Украину, а ведь надо понимать, что PayPal — это не просто кошельки электронных денег в долларах США. PayPal — это бизнес, в том числе эквайринговый», — поясняет господин Шабан.

И этот бизнес работает по ставкам, которые выше, чем те, которые предлагают украинские депутаты.

«Посмотрим на тарифы, которые есть у PayPal, в том числе в Европе, где регулируется интерчейндж. Для бизнеса с оборотом до 2 тыс. евро плата за транзакцию составляет 2,49% плюс фиксированная комиссия 0,35 евро и тому подобное. Когда мы говорим об эквайринге, то это не только терминалы „на земле“. Эквайринг — это технологии, программное обеспечение, которые постоянно должны развиваться, модернизироваться. И он нуждается в деньгах», — пояснил топ-менеджер НБУ.