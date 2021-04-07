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Порошенко задекларировал 150 млн дивидендов Roshen

Порошенко задекларировал 150 млн дивидендов Roshen

Бывший президент, нардеп от Европейской солидарности Петр Порошенко задекларировал 152,4 млн грн дивидендов от компании Sequent Schweiz AG, которая управляет его бизнес-активми в корпорации Roshen.

Также он внес в декларацию доход 610,9 тыс. грн в виде процентов от вкладов в принадлежащем ему Международном инвестиционном банке.

Напомним, в 2016 году Порошенко назначил Rothschild Trust (Sequent Schweiz AG) доверенным лицом в слепом трасте по управлению его долей в кондитерской корпорации Roshen.

Ранее сообщалось, что за 2020 год Порошенко задекларировал 222 млн грн доходов, из которых 214 млн – дивиденды, 7 млн – проценты по депозитам в МИБ, 0,5 млн грн – зарплата в Верховной Раде.

По материалам Корреспондент.net
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