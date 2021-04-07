Украинцы увеличили долги за коммуналку на 1 млрд гривен

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за февраль выросла на 1,1 млрд гривен. По состоянию на конец февраля 2021 года долги достигли 82,1 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
Распределение сумм долга за коммуналку:
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