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Украинцы увеличили долги за коммуналку на 1 млрд гривен

Украинцы увеличили долги за коммуналку на 1 млрд гривен

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за февраль выросла на 1,1 млрд гривен. По состоянию на конец февраля 2021 года долги достигли 82,1 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Распределение сумм долга за коммуналку:

  • за поставки и распределение природного газа — 34,2 млрд гривен;
  • за поставки тепловой энергии и горячей воды — 27,4 млрд гривен;
  • за централизованное водоснабжение и водоотвод — 6,0 млрд гривен;
  • за управление многоквартирным домом — 5,4 млрд гривен;
  • за обращение с бытовыми отходами — 1,1 млрд гривен;
  • за поставки и распределение электрической энергии — 8,0 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

  • По словам профессора Киевской школы экономики Владимира Вахитова, наличие долга за коммунальные услуги в перспективе может стать основанием для перекрытия воды соответствующими службами, или передачи дела судебным исполнителям, которые могут отобрать имущество, реализовать его и за полученные деньги уплатить долг.
  • За неуплату за пользование жилищно-коммунальными услугами к должникам может применяться ответственность в форме взыскания пени, прекращения предоставления коммунальных услуг, выселения из жилья и обращения взыскания на недвижимость в соответствии с нормами законодательства.

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По материалам Finance.UA
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