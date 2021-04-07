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В Минэкономики рассказали, будет ли расти стоимость горючего в ближайшее время

В Минэкономики рассказали, будет ли расти стоимость горючего в ближайшее время

В ближайшее время стоимость горючего будет стабильна, так как крупные сети АЗС договорились между собой и с властью о согласованной ценовой политике.

Соответствующее заявление в интервью «Корреспонденту» сделал глава Минэкономики Игорь Петрашко.

«Цена в крупном опте на дизель с начала и до конца марта не выросла, а иногда даже несколько снизилась. По мелкому опту мы тоже видим стабильность в последний трехнедельный период. Мы искали решение для того, чтобы цены на АЗС также отражали логику процесса и не были спекулятивными», — говорит Петрашко.

По его словам, это, как на фондовом рынке: чем больше амплитуда колебаний, тем больше вероятность того, что растягивается маржа.

«Когда рынок суперконкурентный, то маржа незначительна. А когда цена на нефть выросла, начинается паника, и все раздувают себе возможность спекулятивного заработка. За последние две недели мы провели много встреч с представителями разных АЗС. Мы пришли к формату Меморандума и подписали его с Нефтегазовой ассоциацией Украины, которая представляет интересы крупнейших игроков рынка», — отмечает глава Минэкономики.

Ключевая цель Меморандума — это объединение усилий для ценовой стабильности на рынке нефтепродуктов.

Стоит отметить, что в последнее время цены на бензин и дизельное топливо в общем показали падение. Подобное связано с тем, что 2 апреля между участниками топливного рынка и Кабмином был подписан меморандум, который предусматривает, что цены на все марки нефтепродуктов в апреле будут ниже 30 грн/л.

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По материалам Корреспондент.net
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