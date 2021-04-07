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Комитет Рады поддержал закон о реструктуризации валютных ипотечных кредитов

Комитет Рады поддержал закон о реструктуризации валютных ипотечных кредитов

Комитет парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект № 4475 о реструктуризации валютных ипотечных кредитов. Верховной Раде рекомендуют принять его во втором чтении.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В комитете заявили, что в ходе подготовки документа ко второму чтению остался неопределенным вопрос, касающийся площади недвижимого имущества, на которое может быть обращено взыскание по кредитной задолженности.

«Народные депутаты поддержали поправку 16, которой предлагается для реструктуризации задолженности оставить нормы, предусмотренные в моратории на взыскание жилого имущества, которое выступает залогом по кредитам (140 квадратных метров для квартир и 250 квадратных метров — для частных домов)», — говорится в сообщении.

Также дискуссию вызвала процентная ставка за пользование кредитами, выданными в иностранной валюте, к которым применяется реструктуризация.

Представитель Национального банка отметил, что нацрегулятор не поддерживает данный законопроект, поскольку он предоставляет неоправданные преференции заемщикам.

Члены комитета поддержали один из пунктов закона в новой редакции.

«Если до дня проведения реструктуризации применялся размер процентов за пользование кредитом, который превышал размер украинского индекса ставок по двенадцатимесячным депозитам физлиц в иностранной валюте, в которой согласно договору были выражены денежные обязательства в период применения этого размера процентов, то при реструктуризации сумма таких обязательств заемщика уменьшается на сумму такого превышения в определенной очередности», — говорится в сообщении.

Также в законе урегулировали реструктуризацию задолженности по кредитам, по которым изменился кредитор из-за уступки права требования по обязательствам.

«Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде поддержать законопроект № 4475 во втором чтении и в целом в редакции, утвержденной комитетом с необходимыми технико-юридическими правками», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце марта Рада приняла этот закон за основу.

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По материалам РБК-Украина
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