В Украине этим летом стартуют официальные продажи электромобиля Nissan Leaf

Компания «Ниссан Мотор Украина» сообщила об официальном старте продаж этим летом Nissan Leaf, который является одним из самых популярных электромобилей в мире.
«Оснащенный передовыми технологиями Nissan, обновленный Leaf поразит украинских покупателей и сторонников электромобилей и поднимет планку на рынке электромобилей на новый уровень.
Сочетая электрический двигатель с нулевым уровнем выбросов вредных веществ, обновленный Nissan Leaf – яркий представитель концепции «Nissan Intelligent Mobility» – предлагает новые качественные впечатления от вождения. С технологиями «Nissan Intelligent Mobility» клиенты Nissan будут чувствовать себя увереннее за рулем и смогут лучше чувствовать ситуацию вокруг автомобиля.
Замечательный интерьер не оставит никого равнодушным и подарит еще больше комфорта», – отметили в «Ниссан Мотор Украина».
Отметим, что сегодня Nissan Leaf является одним из мировых бестселлеров среди электромобилей, с более чем 500 000 проданными автомобилями.
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