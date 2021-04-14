В Украине этим летом стартуют официальные продажи электромобиля Nissan Leaf

Компания «Ниссан Мотор Украина» сообщила об официальном старте продаж этим летом Nissan Leaf, который является одним из самых популярных электромобилей в мире.

«Оснащенный передовыми технологиями Nissan, обновленный Leaf поразит украинских покупателей и сторонников электромобилей и поднимет планку на рынке электромобилей на новый уровень.



Сочетая электрический двигатель с нулевым уровнем выбросов вредных веществ, обновленный Nissan Leaf – яркий представитель концепции «Nissan Intelligent Mobility» – предлагает новые качественные впечатления от вождения. С технологиями «Nissan Intelligent Mobility» клиенты Nissan будут чувствовать себя увереннее за рулем и смогут лучше чувствовать ситуацию вокруг автомобиля.

Замечательный интерьер не оставит никого равнодушным и подарит еще больше комфорта», – отметили в «Ниссан Мотор Украина».



Отметим, что сегодня Nissan Leaf является одним из мировых бестселлеров среди электромобилей, с более чем 500 000 проданными автомобилями.