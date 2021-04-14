На вторичном рынке растут цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры (инфографика)

На сегодняшний день можно достаточно уверенно говорить о том, что вторичный рынок жилой недвижимости значительно уступает первичному по динамике. В марте 2021 года медианные цены впервые показали относительно высокую динамику – долларовая цена квадратного метра 1-комн. и 2-комн. квартир увеличилась на 4%.
Об этом пишет address.ua.
С точки зрения географии рост цен зафиксирован в Голосеевском и Днепровском районах, в то время как в Подольском районе цены снизились на 5%. В других районах ценовая ситуация оставалась стабильной.
В марте 2021 года медианная цена предложения квартир на вторичном рынке Киева, представленных в базе данных портала, увеличилась на 1,6% по сравнению с февралем 2021 г., и составила 1247 долл. США/кв. м.
Данный показатель в категории 1-комнатных квартир вырос по сравнению с прошлым месяцем на 4,1% до 1290 долл. США/кв. м.
Двухкомнатные квартиры выросли в цене также на 4,1% до 1233 долл. США/кв. м.
Медианная стоимость 3-х комнатных квартир увеличилась на 0,2% и составила 1153 долл. США/кв. м.
Спрос. В марте самым высоким спросом пользовались квартиры в ценовом диапазоне от 50 000 до 70 000 дол. США с долей запросов 45%. На втором месте находилось жилье в диапазоне до 30 000 дол. США с долей 36% от общего количества запросов к базе данных портала Address.ua. Спрос на жилье с ценой 30 000 – 50 000 долл. США в марте 2021 г. составил 12% запросов к базе данных портала.
Спрос на однокомнатные квартиры в марте 2021 г. был самым высоким по сравнению с другими группами жилья и составил 44,7%. 39,9% запросов пользователей портала Address.ua были сосредоточены в категории 2-комнатных, трехкомнатными квартирами в феврале 2021 года интересовались 15,1% пользователей, ищущих недвижимость для покупки.
География спроса также претерпела некоторые изменения – на 12% снизилось количество запросов на жилье в Печерском районе, что вывело его из категории самых востребованных районов, в которых остались только Шевченковский и Голосеевский районы.
Объяснить такую динамику в целом можно влиянием новой ипотечной программы под 7% – именно категории жилья, которые подходят под требования программы, оказались наиболее востребованными в марте 2021 года. С учетом низкого потенциала влияния (кроме спекулятивного) программы на реальное количество сделок подорожание вторичной киевской недвижимости вряд ли станет длительным трендом.
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