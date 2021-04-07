АМКУ разблокировал закупку пассажирских вагонов для Укрзализныци

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 8 апреля 2021 года отклонил жалобу ООО «Терминал-Запад» и разблокировал закупку пассажирских вагонов АО «Укрзализныця».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Коллегия по обжалованию публичных закупок Антимонопольного комитета Украины 8 апреля 2021 года отклонила жалобу, которая блокировала процедуру закупки пассажирских вагонов АО „Укрзализныця“, объявленную компанией еще 25 февраля этого года», — говорится в сообщении.

В Укрзализныце отмечают, что это важное решение, которое восстанавливает тендерный процесс по приобретению 100 пассажирских вагонов на выполнение соответствующей программы Государственного бюджета Украины на 2021 год. Решение должно быть опубликовано в течение трех рабочих дней.

В Укрзализныце напоминают, что компания «Терминал-Запад», в форме ООО с уставным капиталом в 10 тыс. грн, обжаловала и заблокировала критическую для инфраструктуры Украины процедуру закупки.

«Жалобщик назвался „официальным дистрибьютором польской PESA Bydgoszcz SA“. Впрочем, АО „Укрзализныця“, которое свыше 10 лет сотрудничает с польским производителем напрямую, получило официальные подтверждения от партнеров, что жалобщик к ним отношения не имеет и их продукцию не представляет», — отмечают в УЗ.

Нарушен был и установленный законодательством порядок подачи жалоб, а по существу жалобы АО «Укрзализныця» предоставлены исчерпывающие объяснения и возражения.