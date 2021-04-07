АМКУ разблокировал закупку пассажирских вагонов для Укрзализныци

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 8 апреля 2021 года отклонил жалобу ООО «Терминал-Запад» и разблокировал закупку пассажирских вагонов АО «Укрзализныця».
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Коллегия по обжалованию публичных закупок Антимонопольного комитета Украины 8 апреля 2021 года отклонила жалобу, которая блокировала процедуру закупки пассажирских вагонов АО „Укрзализныця“, объявленную компанией еще 25 февраля этого года», — говорится в сообщении.
В Укрзализныце отмечают, что это важное решение, которое восстанавливает тендерный процесс по приобретению 100 пассажирских вагонов на выполнение соответствующей программы Государственного бюджета Украины на 2021 год. Решение должно быть опубликовано в течение трех рабочих дней.
В Укрзализныце напоминают, что компания «Терминал-Запад», в форме ООО с уставным капиталом в 10 тыс. грн, обжаловала и заблокировала критическую для инфраструктуры Украины процедуру закупки.
«Жалобщик назвался „официальным дистрибьютором польской PESA Bydgoszcz SA“. Впрочем, АО „Укрзализныця“, которое свыше 10 лет сотрудничает с польским производителем напрямую, получило официальные подтверждения от партнеров, что жалобщик к ним отношения не имеет и их продукцию не представляет», — отмечают в УЗ.
Нарушен был и установленный законодательством порядок подачи жалоб, а по существу жалобы АО «Укрзализныця» предоставлены исчерпывающие объяснения и возражения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Банки начали автоматически взыскивать долги с украинцев - OpenDataBot8 ч. назад - 3665 14
Когда вместо штрафа за нарушение ПДД можно требовать устное замечание11 ч. назад - 5267 11
Как отключить дом от отопления до официального завершения отопительного сезонаВчера, 18:03 - 839 6
Фонду соцстрахования не хватает средств от ЕСВ7 ч. назад - 545 4
Арестован общий счет, на который приходят соцвыплаты: как действовать — советы МинюстаВчера, 08:34 - 5570 2
Когда вместо штрафа за нарушение ПДД можно требовать устное замечание11 ч. назад - 5267 11
Банки снизили ставки на депозиты для населения6 ч. назад - 4143
Банки начали автоматически взыскивать долги с украинцев - OpenDataBot8 ч. назад - 3665 14
«Бонус к депозиту» можно получить по вкладам еще одного банка11 ч. назад - 2342
Швейцарский банк провел исследование, в каких странах выгоднее всего жить богачам10 ч. назад - 2147
В Украине показали новый броневик для армии (видео)8 ч. назад - 202
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха07.04.2021, 12:10 - 201
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 998 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 2731 6
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1878 6