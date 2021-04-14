Google Chrome получил новую мультимедийную функцию

В тестовой сборке Google Chrome появилась оригинальная опция, с помощью которой пользователи могут управлять воспроизведением роликов, не отвлекаясь от других занятий, даже если сайт видеохостинга открыт в соседней вкладке.
Фишкой новой тестовой сборки Google Chrome Canary стал встроенный инструмент для управления воспроизведением онлайн-видео. Его компактный интерфейс позволяет быстро запустить, приостановить или переключить ролик, а также перемотать его вперёд или назад. Сделать это можно даже в соседней вкладке, если видеоряд воспроизводится на фоне. Такая функция особенно удобна для прослушивания музыкальных клипов или подкастов во время веб-сёрфинга или работы в браузере.
Сейчас новая опция работает с сервисом YouTube, но в дальнейшем список поддерживаемых сайтов предположительно будет расширен. Появление новой возможности в составе стабильной сборки браузера ожидается уже в ближайшее время. Ранее Google также «прокачала» механизм работы с группами вкладок, которые больше не исчезают при закрытии браузера.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Через две недели в Украине повысят тарифы на газ: какие будут ценыВчера, 08:31 - 98989 28
Эксперт рассказал о влиянии техосмотра на безопасность дорожного движенияВчера, 18:01 - 400 4
Арест средств на банковских счетах должников: что изменится для самих граждан (инфографика)Вчера, 07:55 - 2999 4
iPhone 13 получит подэкранный сканер отпечатков пальцевВчера, 01:50 - 458 3
Автоматизированный арест средств за долги: каких счетов касаетсяВчера, 21:01 - 577 2
Через две недели в Украине повысят тарифы на газ: какие будут ценыВчера, 08:31 - 98989 28
Проблемные заемщики не будут возвращать долги даже после частичного списанияВчера, 15:32 - 14437 2
На вторичном рынке растут цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры (инфографика)Вчера, 12:04 - 11426
Профессии, о которых вы не слышали: кого ищут украинские работодателиВчера, 08:00 - 4656
Арест средств на банковских счетах должников: что изменится для самих граждан (инфографика)Вчера, 07:55 - 2999 4
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)Позавчера, 11:45 - 226
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)14.04.2021, 10:30 - 3931 1
В Украине показали новый броневик для армии (видео)12.04.2021, 11:58 - 1260
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха07.04.2021, 12:10 - 362
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 1450 2