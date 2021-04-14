Google Chrome получил новую мультимедийную функцию

В тестовой сборке Google Chrome появилась оригинальная опция, с помощью которой пользователи могут управлять воспроизведением роликов, не отвлекаясь от других занятий, даже если сайт видеохостинга открыт в соседней вкладке.

Фишкой новой тестовой сборки Google Chrome Canary стал встроенный инструмент для управления воспроизведением онлайн-видео. Его компактный интерфейс позволяет быстро запустить, приостановить или переключить ролик, а также перемотать его вперёд или назад. Сделать это можно даже в соседней вкладке, если видеоряд воспроизводится на фоне. Такая функция особенно удобна для прослушивания музыкальных клипов или подкастов во время веб-сёрфинга или работы в браузере.

Сейчас новая опция работает с сервисом YouTube, но в дальнейшем список поддерживаемых сайтов предположительно будет расширен. Появление новой возможности в составе стабильной сборки браузера ожидается уже в ближайшее время. Ранее Google также «прокачала» механизм работы с группами вкладок, которые больше не исчезают при закрытии браузера.