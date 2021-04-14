В Украине растет спрос на корейские подержанные авто (видео)

В Украине за первый квартал 2021 года растаможили 87 700 иномарок с пробегом, при этом наметился новый тренд — все более популярными становятся корейские б/у авто.

Еженедельно в Украину по морю завозят около 300 корейских машин с пробегом. Заказывая машину из Кореи, предварительно за 100 долларов можно заказать ее проверку на месте. Независимый эксперт в Корее проверит покраску, работу двигателя и работу коробки, однако каких-то глобальных проверок он сделать не сможет.

За дополнительные несколько сотен можно получить так называемый «кар хистори». Из нее можно узнать, сколько было владельцев, было ли авто утоплено, было ли в угоне, использовался ли автомобиль в такси или был ли в частном владении.

Как рассказал Владимир Осин, который одним из первых начал ввозить корейские подержанные авто в Украину, он выкупает их на корейских аукционах.

«Те компании, которые ранее занимались Америкой, смотрят теперь на Корею. Из этой страны, в отличие от США, возят машины не битые. Самый большой плюс — машина целая с заводскими подушками, с заводской геометрией кузова и силовая структура не нарушена. Вы не тратите время на восстановление машины, вы сели, завели машину и поехали», — отметил он.

Однако с ним согласны не все — по мнению одного из владельцев СТО, машина из Кореи — это лотерея.

«Приехала к нам машина из Кореи за диагностикой. Кузов попадал в ДТП, были заменены крыло, подкрылок поврежден, человек об этом не знал. Ему сказали, что это полностью целый автомобиль, и что он не был в ДТП», — рассказал он.

Также кроме стоимости самого авто, покупателю авто из Кореи предстоит немало потратиться. Оформление покупки в Южной Корее стоит 100 долларов. Доставка в порт и погрузки — еще 200. За транспортировку в украинский порт — минимум 1000 долларов. Разгрузка и услуги брокера — еще 700 долларов. Растаможка — около 2 тысяч долларов. Также необходимо оплатить сертификацию, постановку на учет и услуги посредников.