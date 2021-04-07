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Geely представила новый компактный кроссовер Geely Vision X3 Pro

Изначально модель Geely Vision X3 Pro была хэтчбеком SC5-RV, но успеха на рынке этот автомобиль так и не добился. Поэтому в 2017 году его трансформировали в паркетник Geely Vision X3 длиной 4005 мм, серьезно модернизировав кузов и интерьер. Теперь же пришло время обновления компактного кроссовера, в ходе которого модель подтянули к новым стилистическим стандартам компании и наделили приставкой Pro.

Так, марка Geely постепенно отказывается от концентрического рисунка решетки радиатора, переходя на «китовый ус» с вертикальными полосками. Вот и обновленный паркетник Geely Vision X3 Pro получил модернизированную решетку. Также появились новые бамперы и 16-дюймовые колесные диски.

Интерьер у Geely Vision X3 Pro полностью новый, и 8-дюймовый дисплей медиасистемы теперь возвышается над передней панелью. Яркого декора в салоне почти не оставили, так же как и физических кнопок: ставка сделана на умеренный дизайн, а управление климат-контролем почти полностью интегрировали в мультимедиа. При этом приборы по-прежнему аналоговые, да еще с монохромным экраном.

Компактный кроссовер Geely Vision X3 Pro получил новый мотор еще два года назад, когда в Китае вводились более строгие экологические нормы, поэтому теперь модернизированный Pro-вариант унаследовал всю техническую «начинку» без изменений. Это бензиновый атмосферный двигатель 1.5 (109 л.с.) с 5-ступенчатой ​​«механикой» или вариатором, привод исключительно передний. Новинка появится на рынке Китая в ближайшее время.

По материалам MMR
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