Стоимость пасхальной корзины: на сколько подорожали продукты (инфографика)

По сравнению с прошлым годом цена стандартной пасхальной корзины выросла на 15,5%: в 2020-м она стоила в среднем 841 гривну, в 2021-м обойдется уже в 971 гривну.
Кулич по сравнению с прошлым годом подешевел на 7,1% – с 140 до 130 гривен. Зато на 95% подскочила цена на яйца: десяток теперь стоит 39 гривен, а не 20, как в прошлом году.
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Значительно выросла цена твердого сыра: полкилограмма в прошлом году стоило 75 гривен, в этом – 134 гривны (+78,7%). Подорожало также мясо. Стоимость домашней колбасы выросла до 130 гривен за полкилограмма (+10,2%), буженины – до 140 гривен (+27,3%), курицы – до 60 гривен за килограмм (+9,1%). Сало, если сравнить с 2020 годом, подорожало на 37,5% – 66 гривен за полкилограмма.
При этом цена на свежие огурцы осталась той же – 35 гривен за полкилограмма (а вот консервированные стоят теперь дороже на 20,9%). Цена на помидоры упала на 38,3% – до 37 гривен за полкилограмма. Подешевели и яблоки.
Алкоголь за год незначительно вырос в цене. Бутылка украинского кагора сейчас стоит 67 гривен (на гривну выше, чем в 2020-м).
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