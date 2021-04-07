Huobi обещает UNICEF 1000000 долларов для развития глобального блокчейну и инновациям

Huobi Group, ведущая мировая блокчейн-компания, объявила о том, что ее филантропическая фирма Huobi Charity Limited, выделяет один миллион долларов в биткоинах (BTC) и фиатной валюте для ЮНИСЕФ, чтобы способствовать развитию глобального блокчейну и инноваций, которые могут повлиять на детей и молодежь во всем мире. Средства будут распределяться в Криптофонду ЮНИСЕФ и объединенного Инновационного фонда ЮНИСЕФ, специально предназначенных для финансирования технологических стартапов, которые могут принести пользу детям. Криптофонд ЮНИСЕФ – это новый финансовый инструмент, который позволяет получать, хранить и выплачивать средства в криптовалюте и является первой такой организацией в ООН. Все желающие смогут отслеживать, куда идут активы и как они расходуются, обеспечивая беспрецедентный уровень прозрачности в финансировании и пространстве неправительственных организаций.

Инновационный фонд ЮНИСЕФ уже получил взносы в размере 3 4900 000 долларов США, 2267 ETH и 8 BTC. Пожертвования Huobi стало первым масштабным вкладом в BTC, принятым ЮНИСЕФ.

“Мы в восторге от возможности сделать пожертвование для ЮНИСЕФ, в то время, когда мы исследуем интеграцию технологий блокчейн в другие отрасли”, – сказал генеральный директор Леон Ли, основатель и генеральный директор Huobi Group. “Наше внимание сосредоточено на будущем, поэтому мы признаем важность работы ЮНИСЕФ, важность поддержки и содействия росту и развитию детей в мире”.

Будучи ведущей мировой компанией в области блокчейнов, Huobi Group, которая была основана в 2013 году, расширилась к публичной торговли цифровыми активами и кошелька, майнинг-пула, собственных инвестиций, инкубации, исследования цифровых активов и т.п. Они создали глобальную экосистему индустрии цифровой экономики, инвестируют более чем в 60 компаний, работающих в области блокчейн-индустрии и ниже, в том и сформировала общую экологию глобальной цифровой экономики.

В рамках обязательства, одну часть от миллиона долларов, Huobi уже перевел 7 BTC Криптофонду ЮНИСЕФ, что на момент пожертвования оценивалось в 350 000 долларов. Остаток суммы будет распределена Инновационном фонда ЮНИСЕФ в течение следующих трех лет.

В дополнение к основному вкладу, Huobi Charity имеет целью использовать технологии блокчейнов и цифровые активы, чтобы помочь создать справедливое и равноправное будущее, решать социальные проблемы и многое другое. Будучи официально признанной и зарегистрированной благотворительной организацией, Huobi Charity работает в полной прозрачности и в соответствии с зарегистрированными стандартами благотворительности.