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НБУ рефинансировал шестнадцать банков на 3,4 миллиарда

НБУ рефинансировал шестнадцать банков на 3,4 миллиарда

Национальный банк Украины 9 апреля 2021 года предоставил рефинансирование шестнадцати банкам на 3,4 млрд гривень.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

9 апреля 2021 года состоялись количественные тендеры по рефинансированию банков на сроки: до 84 дней, по результатам которого удовлетворена заявка 6-ти банков на общую сумму 1 010,0 млн грн по процентной ставке в размере 6,50% годовых; до 1 820 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 10-ти банков на общую сумму 2 394,0 млн грн по процентной ставке в размере 6,50% годовых.

Национальный банк Украины 2 апреля 2021 года предоставил рефинансирование трем банкам на 300 млн гривень.

По материалам УКРИНФОРМ
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