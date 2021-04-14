Как безопасно инвестировать в незавершенное строительство - советы эксперта

Инвестиции в строительство – дело рискованное, и никто не даст инвестору 100% гарантию, что он огражден от неприятностей. Однако можно значительно минимизировать риски, если действовать осторожно, проверять информацию, советоваться с экспертами и обращаться за открытыми данными в реестры и органы городской и государственной власти.
Об этом сообщил заместитель директора Департамента градостроения и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций на своей странице в Facebook.
Он подготовил специальную “дорожную карту”, двигаясь по которой можно защититься от аферистов и недобросовестных застройщиков.
Для начала необходимо выбрать привлекательный для себя объект строительства. Узнать, имеет ли право пользователь на земельный участок и для каких целей он ему предоставлен. Для этого следует зайти на Публичную кадастровую карту, где есть информация про тип собственности, ее целевое назначение и площадь. Можно также направить обращение в Госгеокадастр. Проверить наличие или отсутствие арестов на земельный участок через Госреестр вещных прав на недвижимое имущество.
Далее нужно выяснить, имеет ли застройщик разрешительную документацию:
После этого стоит сопоставить информацию о том, у кого есть право на земельный участок, кому предоставлены исходные данные на проектирование (МУО и технические условия), кто разработал проект строительства и на кого оформлено разрешение на выполнение строительных работ: одно ли это юридическое лицо, или разные. Таций советует обратить особое внимание на то, что объект строительства должен быть во всех документах одинаковым.
Далее через Единый реестр юридических и физических лиц-предпринимателей узнать, давно ли компания-застройщик, генподрядчик и финансовое учреждение работают на рынке, кто их учредители и соответствует ли уставный капитал требованиям законодательства. Изучить в открытых источниках информации историю деятельности застройщика, генподрядчика и финансового учреждения: не тянется ли за ними шлейф строительных скандалов, вовремя ли сдают в эксплуатацию объекты, не жалуются ли покупатели на качество жилья.
Проверить данные застройщика, генподрядчика и финансового учреждения в следующих реестрах:
“Если полученная информация вас удовлетворяет, то обращайтесь в отдел продаж застройщика и воспользуйтесь одним из возможных механизмов инвестирования: долевое строительство, фонд финансирования строительства, фонды операций с недвижимостью, институты совместного инвестирования”, – советует он.
Перед подписанием договора проверьте предоставленные застройщиком документы с независимым специалистом, которому вы доверяете.
На что обратить внимание в договоре:
“Если строительство ведется несколькими партнерами в рамках совместной деятельности, убедитесь, что жилая площадь, которую вы покупаете, касается того лица, с которым вы подписываете договор”, – отмечает чиновник.
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