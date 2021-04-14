Половина населения живет в трудовом рабстве - эксперт о бедности украинцев

В Украине высокий уровень бедности. Он формируется не только как абстрактные цифры дохода или имущественного положения, но и в сопоставлении с ожиданиями населения. Украина занимает очень плохие позиции в рейтинге самых счастливых стран мира, потому что мы самая бедная страна Европы.
Об этом говорит финансовый эксперт Алексей Кущ.
По его словам, уровень состоятельности и благополучия украинцы измеряют по европейским стандартам.
«$ 5 в день — это по мировым критериям уровень бедности в странах Восточной Европы. А в Украине $ 150 в месяц — это больше, чем средняя пенсия. То есть у нас уровень бедности очень специфический по социальным группам. Он самый высокий для социально незащищенных слоев населения. 10 млн пенсионеров, получающих пенсию ниже средней, можно отнести к категории бедных. А это почти треть населения Украины», — говорит эксперт.
По его словам, половина населения живет от зарплаты до зарплаты. Это так называемая модель трудового рабства. Он добавляет, что, по данным Госстата, 35% населения не могли оплатить лекарства и медицинские услуги. Если человек не может обеспечить собственное выживание, то он находится за чертой бедности.
«В Украине примерно четвертая часть домохозяйств получает субсидии, а несколько лет назад их имели почти 50%. Уменьшение количества субсидиантов произошло не потому, что украинцы стали богаче, а из-за более жестких критериев оценки тех, кто имеет право на получение выплат», — говорит Алексей Кущ.
Эксперт добавляет, что бедность всегда идет за кризисом.
«В 2020-м году было падение экономики на 4%, то есть мы сейчас в экономическом кризисе. Все надеялись на быстрое восстановление украинской экономики в 2021 году, рост на 5%. Сейчас очевидно, что это недостижимо. Всемирный банк хоть и улучшил ориентир роста до 3,8%, но это очень мало, даже по сравнению с темпами падения экономики в прошлом году», — убежден экономист.
По его мнению, в Украине нет амортизирующего слоя в виде ядра среднего класса. Речь идет о людях, которые не выпадают из этого сегмента даже во время кризисов. Кущ считает его наличие очень важным, потому что средний класс всегда является адвокатом позитивных сдвигов, реформ в обществе. Сейчас он больше маргинализируется и становится на сторону жестких социальных требований.
По словам эксперта, в Украине проблема бедности очень плотно сочетается с проблемой демографической ямы.
Доходы украинцев могут измениться лишь, когда экономика начнет генерировать национальный продукт с более высоким уровнем добавленной стоимости. Потому что производной высокой добавленной стоимости в структуре национального продукта является высокий уровень заработных плат. А высокая заработная плата является залогом того, что в структуре потребительских расходов продукты питания будут занимать 10%, как в развитых странах.
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