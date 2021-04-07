Вакцина Pfizer для ЕС резко подорожала

Вакцина Pfizer, которая используется в рамках прививочной кампании против COVID-19, с поставками в страны Европейского союза, резко подорожала. Теперь она стоит 19,5 евро за дозу.
Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, передает Euractiv.
По его словам, Европейская комиссия подписала контракты на поставки в 2022 и 2023 годах по цене 19,5 евро за дозу.
«У Pfizer была цена 12 евро. Затем стала 15,50 евро. Сейчас подписываются контракты на поставку 900 млн доз вакцины по цене 19,50 евро», — отметил Борисов.
Он также добавил, что в течение двух месяцев Болгария получит 2,7 млн доз вакцины Pfizer. Отметим, в Евросоюзе, как и в Украине, не раскрываются условия контрактов на поставку вакцин и их закупочная стоимость.
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