Украина должна капитализировать опыт в сфере развития космических технологий — Кабмин

Украина имеет большой опыт в сфере развития космических технологий и создании современных ракетных комплексов, и должна капитализировать его в соответствии с современными требованиями и мировыми тенденциями.

Об этом говорится в поздравлении Кабинета министров в Facebook по случаю Дня работников ракетно-космической отрасли Украины.

«Своим трудом они укрепляют престиж нашего государства в мире, способствуют научно-техническому развитию общества, а также выполняют важные стратегические задачи, повышая обороноспособность страны», – говорится в поздравлении.

«Правительство понимает важность развития ракетно-космической отрасли и принимает соответствующие решения. В частности, в этом году Кабинет министров утвердил концепцию научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы. Утверждены основные условия реализации такого важного проекта как запуск собственного спутника дистанционного зондирования Земли «Сич-2-1». Снят запрет на осуществление космической деятельности частными предприятиями, что открывает новые возможности частным компаниям и международным инвесторам. Предпринимаются шаги для государственной поддержки ракетостроения», – сказано в сообщении.

Премьер-министр и правительственная команда пожелали работникам ракетно-космической отрасли крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов и новых достижений.