Межбанк: чего ждать от доллара и евро

Понедельник на валютном рынке для клиентов пройдет в обычных текущих операциях. До периода уплаты налогов еще далеко, бизнес-активность в период карантина у большинства компаний снизилась, и поэтому мы не ожидаем сегодня уж очень больших объемов операций. По нашим прогнозам статистика межбанка 12 апреля вряд ли превысит $ 125−145 млн при совершении до 420−500 сделок.

«Пляски с бубнами» на межбанке вокруг уровня 28 гривен в пределах плюс-минус 10−15 копеек продолжатся практически почти до конца недели. Часть клиентов будут заниматься текучкой, часть — готовится к завтрашнему аукциону Минфина по размещению ОВГЗ, у некоторых — необходимо накапливать гривну под предстоящие налоговые платежи, и в период пандемии при низкой деловой активности им нужно больше времени, чтобы накопить необходимые объемы гривны для расчетов с бюджетом.

Сама сессия будет проходить в два этапа. В первой половине дня – активность компаний и банков будет максимальна, после обеда -количество участников на рынке сократится и останутся в основном только спекулянты. По прежнему, Нацбанк вряд ли будет вмешиваться в ситуацию на торгах, так как сегодня предварительных предпосылок к курсовым ралли на нашем валютном рынке нет. Некоторое оживление может внести со своими выходами на рынок Ситибанк, но по нашим данным — особой активности сегодня со стороны нерезидентов не будет. Они ждут решения Нацбанка по учетной ставке и взяли временную паузу по активной работе с ОВГЗ на первичном рынке.

Котировки межбанка, по нашим прогнозам 12 апреля будут в пределах: доллар — коридор 27,80 — 28,05 грн, евро — коридор 33,00 — 33,35 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,90 / 27,92

евро — 33,13 / 33,15

Курсы валют на Межбанке

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