Топ-20 популярных в марте импортных легковых авто с пробегом

В марте 2021 года украинцы зарегистрировали 36 тыс. подержанных импортных легковых автомобилей.
Об этом свидетельствуют данные Auto.ria.
«Первый календарный месяц весны закончился с результатом 36 тысяч импортных легковых авто с пробегом. Это довольно неплохой результат, ведь он достиг уровня среднего ежемесячного объема „свежепригнанных“ для прошлого года. То есть, сегмент „пригона“ вернулся к предыдущим темпам после некоторого проседания в начале года, даже несмотря на действующие карантинные ограничения», — говорится в сообщении.
Топ-20 импортных легковых авто с пробегом в марте:
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