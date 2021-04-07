Топ-20 популярных в марте импортных легковых авто с пробегом

В марте 2021 года украинцы зарегистрировали 36 тыс. подержанных импортных легковых автомобилей.

Об этом свидетельствуют данные Auto.ria.

«Первый календарный месяц весны закончился с результатом 36 тысяч импортных легковых авто с пробегом. Это довольно неплохой результат, ведь он достиг уровня среднего ежемесячного объема „свежепригнанных“ для прошлого года. То есть, сегмент „пригона“ вернулся к предыдущим темпам после некоторого проседания в начале года, даже несмотря на действующие карантинные ограничения», — говорится в сообщении.

Топ-20 импортных легковых авто с пробегом в марте:

Volkswagen Passat — 1772 ед.

Skoda Octavia — 1679 ед.

Volkswagen Golf — 1615 ед.

Renault Megane — 1437 ед.

Ford Focus — 1198 ед.

Renault Scenic — 881 ед.

Hyundai Sonata — 862 ед.

Skoda Fabia — 798 ед.

Nissan Rogue — 784 ед.

Opel Astra — 708 ед.

Opel Zafira — 701 ед.

Volkswagen Jetta — 680 ед.

Ford Fusion — 635 ед.

Volkswagen Touran — 495 ед.

Dacia Logan — 455 ед.

Volkswagen Tiguan — 393 ед.

Nissan Qashqai — 390 ед.

Ford Escape/Kuga — 384 ед.

Hyundai Santafe — 370 ед.

Peugeot 308 — 367 ед.

Справка Finance.ua:

Эксперты Auto. RIA опубликовали рейтинг самых популярных новых и подержанных автомобилей, которые украинцы чаще всего искали на сайте в феврале текущего года.

В прошлом году, несмотря на «локдауны», ежемесячно украинцы покупали в среднем 7,2 тыс. новых легковых авто. В этом же году объемы продаж в этом сегменте немного уменьшились: 5,9 тысячи машин в январе и 6,5 тыс. в феврале.

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