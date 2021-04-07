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В марте сократился объем наличных денег в обращении

В марте сократился объем наличных денег в обращении

В марте денежная база, которая охватывает наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги снизилась на 1,2% до 608,677 млрд гривен.

Об этом говорят данные Национального банка Украины.

Денежная база с начала года выросла на 2,1% с 595,993 млрд гривен, а в 2020 году денежная база увеличилась на 24,8% с 477,491 млрд гривен.

Денежная масса в марте увеличилась на 0,8% до 1 854,252 млрд гривен, а с начала года увеличилась на 0,2% с 1 850,014 млрд гривен. В 2020 году денежная масса выросла на 28,7% с 1 438,311 млрд гривен.

Объем наличных денег в обращении в марте сократился на 0,6% до 512,543 млрд гривен, а с начала года – на 0,7% с 516,085 млрд гривен. В 2020 году объем наличных увеличился на 34,2% с 384,366 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

  • На сегодняшний день каждый украинец (в данном случае — физлицо) может столкнуться с блокировкой счета: поисковые алгоритмы определяют источники денежных средств, выявляя среди них подозрительные. Возможен даже такой случай, когда человек приносит в банк крупную сумму наличных, переводит ее на свой счет, после чего счет блокируют до выяснения источника средств.
  • Факторы прироста наличности в 2020 г.: предусмотрительность экономических агентов на фоне неопределенности, снижение мобильности во время карантинных ограничений, процессы конвертации имеющихся валютных сбережений (включая уменьшение срочных валютных депозитов) на нужды потребления, а также увеличение потребностей в гривне для обслуживания потребностей товарооборота в связи с девальвацией национальной валюты.

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По материалам Finance.UA
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