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Украинцев хотят перевести на новый вид газа — СМИ

Украинцев хотят перевести на новый вид газа — СМИ

В Украине планируют развивать производство биогаза для того, чтобы сократить импорт обычного голубого топлива. При этом цена «биологического» газа в несколько раз выше — $ 350−700 против $ 250 за тысячу кубометров «обычного» голубого топлива.

Об этом говорится в материале UBR. Так, толчок развитию рынка биогаза может дать принятие разработанного Минэнергетики и Госагентством энергоэффективности законопроекта. После в ведомствах ждут стремительного развития рынка и снижения уровня зависимости от импорта газа, о чем заявил и.о. председателя Госэнергоэффективности Константин Гура.

Биогаз производится методом анаэробного сбраживания органических веществ. Биометан — это тот же биогаз, но очищенный до физико-технических характеристик, которые требуются от природного газа для его закачки в газотранспортную (ГТС) и газораспределительные системы (ГРС).

Как рассказал глава правления биоэнергетической ассоциации Украины (UABIO) Георгий Гелетуха, на сегодняшний день стоимость биометана, в зависимости от исходного сырья, находится в диапазоне $ 350−700 за 1 тыс. куб. м, в то время как у природного газа — $ 250 за 1 тыс. куб.м.

Поэтому в Украине биометан не производят. На рынке работают только компании, выпускающие неочищенный, более дешевый в себестоимости биогаз для производства из него электроэнергии по «зеленому» тарифу.

Впрочем, льготы не дали ощутимого толчка для развития и этой отрасли — в отличие от солнечных и ветровых электростанций, объем производственных мощностей биогазовых установок к 2020 году существенного отстал от национального плана развития ВИЭ, составив 103,4 МВт против запланированных 290 МВт.

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По материалам Обозреватель
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