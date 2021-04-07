Три соцфонда планируют объединить в один, на базе Пенсионного фонда

На совещании Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов обсудили вопросы возможного объединения Фонда соцстрахования, Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы и госслужбы занятости на базе Пенсионного фонда.

Об этом говорится на facebook страницы комитета.

Причины возможного шага: желание сократить расходы на деятельность трех социальных фондов и усилить за ними контроль со стороны государства.

Так, расходы на администрирование органов Пенсионного фонда в 2021 году составили 5,5 млрд, на административно-хозяйственные расходы Фонда соцстрахования – 1,4 млрд, содержание и управление Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы и госслужбы занятости – 3,2 млрд (проект).

По мнению главы профильного комитета ВР, объединение административных структур Пенсионного фонда Украины и вышеуказанных фондов может не только сократить расходы на их деятельность, но и повысить качество и выполнение Фондами их основных задач, связанных с социальными выплатами.

В связи с индексацией пенсий с 1 марта расходы Пенсионного фонда выросли на 2,4 миллиарда гривен в месяц, что привело к большему дефициту фонда.