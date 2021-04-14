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Эксперты назвали преимущества и недостатки современных автомобилей

Эксперты назвали преимущества и недостатки современных автомобилей

Эксперты перечислили преимущества и недостатки современных автомобилей, рассказав о достижениях отрасли. Они отметили, разработчики стремятся упростить жизнь водителям, но это в свою очередь может стать негативным фактором.

За более чем 100-летний период развития автомобилестроения конструкторы сделали очень большой шаг вперед. Создано много вспомогательных систем, но основные достижения связаны с внедрением в транспортные средства электроники. Теперь машины наполнены различными датчиками, позволяющими обнаруживать любые поломки. Это сильно отличается от прошлых десятилетий, когда водитель мог эксплуатировать автомобиль долгое время, не подозревая о неисправности.

Еще один плюс новых достижений – это уровень безопасности. Теперь круиз-контроль не даст превысить скорость, а разные камеры и датчики помогут при парковке. Кроме того, современные технологии позволяют сделать выхлопы менее вредными. Существенно повысился и уровень комфорта.

Однако, именно с внедрением электроники связан и главный минус. Эксперты отмечают, что многие сильно на нее полагаются, а это не всегда благо, поскольку электронный блок управления может дать сбой. Если же случится поломка, водитель не сможет отремонтировать транспортное средство своими силами. Будут недоступны и сервисы для развлечения, если мультимедийный центр не удастся подключить к интернету. Кроме того, чем проще становятся машины, тем шире они распространяются и растет объем выхлопных газов.

По материалам uamotors.com.ua
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