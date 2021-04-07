Bitcoin снова ставит рекорды: преодолел отметку в $60 тысяч

Стоимость Bitcoin 10 апреля выросла до отметки $60 555, что является новым рекордом для криптовалюты.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что стоимость криптовалюта второй раз за последние 10 дней превысила $60 тысяч.
Общая стоимость крупнейшей криптовалюты с начала года выросла на 118,3%. По состоянию на 4 января 2021 года один биткоин стоил $27 734.
Напомним: Bitcoin – самая популярная криптовалюта в мире – составляет наибольшую долю всего рынка криптовалют. Это первая криптовалюта, представленная публично, она имеет самую продвинутую инфраструктуру. Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалют.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Когда вместо штрафа за нарушение ПДД можно требовать устное замечание2 ч. назад - 1065 4
Сколько стоит принять ванну в разных уголках Украины (инфографика)Вчера, 10:28 - 1548 3
Арестован общий счет, на который приходят соцвыплаты: как действовать — советы МинюстаВчера, 08:34 - 3619 2
Как отключить дом от отопления до официального завершения отопительного сезонаВчера, 18:03 - 561 2
Банки стали чаще блокировать деньги: какие операции могут вызвать подозрениеВчера, 14:31 - 16139 2
Forbes назвал самых молодых миллиардеров мира (фото)Вчера, 10:03 - 18165
Банки стали чаще блокировать деньги: какие операции могут вызвать подозрениеВчера, 14:31 - 16139 2
Как получить кадастровый номер для земельного участка, зарегистрированного до 2004 годаВчера, 14:00 - 1923 1
Цены на съемное жилье на время локдаунаВчера, 15:55 - 1880
Сколько стоит принять ванну в разных уголках Украины (инфографика)Вчера, 10:28 - 1548 3
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха07.04.2021, 12:10 - 185
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 968 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 2642 6
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1845 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 1239