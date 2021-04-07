Bitcoin снова ставит рекорды: преодолел отметку в $60 тысяч

Стоимость Bitcoin 10 апреля выросла до отметки $60 555, что является новым рекордом для криптовалюты.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что стоимость криптовалюта второй раз за последние 10 дней превысила $60 тысяч.

Общая стоимость крупнейшей криптовалюты с начала года выросла на 118,3%. По состоянию на 4 января 2021 года один биткоин стоил $27 734.

Напомним: Bitcoin – самая популярная криптовалюта в мире – составляет наибольшую долю всего рынка криптовалют. Это первая криптовалюта, представленная публично, она имеет самую продвинутую инфраструктуру. Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалют.